Reciclarea mentalităţilor

Reciclarea mentalităților

Vi s-a întâmplat vreodată să vi se închidă telefonul în nas? Pe lângă faptul că nu e politicos, un astfel de gest este cu atât mai greu de înțeles dacă este făcut de un reprezentant al unei firme private. Săptămâna trecută, Aurora Olescu, director la SC Gremlin Computer SRL, s-a înfuriat pur și simplu și, după ce mi-a spus că nu mai are ce discuta cu mine, mi-a trântit telefonul în nas. Mi-a reproșat că mi-am bătut joc de eforturile lor de colectare a deșeurilor. Am dat căutare în memorie și apoi în arhiva articolelor publicate cu ocazia campaniei inițiate de Ministerul Mediului și nu am descoperit nimic care să-mi poată fi reproșat. Am prezentat realitatea. Titlul de pe prima pagină din Cuget Liber - „Colectarea deșeurilor de la populație un mare fâs“ - a deranjat cel mai tare. Și după o lună, continui să cred că a fost un mare fâs. Informațiile conform cărora, de la începutul anului, s-au colectat doar 40 grame de deșeuri electrice pe cap de locuitor, când angajamentele asumate de țara noastră prevăd colectarea a 3 kg de deșeuri pe cap de locuitor, ne-au fost furnizate de reprezentanții ministerului de resort. Nu le-am inventat eu. Dacă, în urma campaniei naționale de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrotehnice, în cele trei orașe din județul Constanța, respectiv Constanța, Mangalia, Năvodari și Medgidia s-a strâns o cantitate foarte mică de deșeuri, care a depășit cu puțin patru tone, nu-i vina mea. Doar am prezentat realitatea. Iată și un fragment dintr-un articol publicat la acea dată: „Primăria Constanța a realizat acțiunea de colectare DEEE cu sprijinul SC GREMLIN COMPUTER SRL. Au fost stabilite trei puncte fixe de colectare unde au fost amplasate containere - Piața Balada, Zona Billa și intersecția str. Dobrilă Eugeniu cu str. Cișmelei). După primele estimări, cantitatea de deșeuri colectată a fost de 2,7 t, conform datelor furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța“. Ce ar fi trebuit să fac? Să umflu cantitățile așa cum se făcea pe vremea lui Ceaușescu? Unii probabil că au rămas cu sechele ceaușiste și vor să raportăm ce n-am cules de pe câmp, vaca să dea zeci de litri de lapte, iar minerii să scoată cât mai mult cărbune. Înainte de a demara campanii de colectare a deșeurilor ar trebui să inițiem campanii de reciclare a mentalităților: să știm să-l ascultăm pe celălalt până la capăt, chiar dacă nu are aceeași opinie ca și noi. Doar când vom fi mai înțelepți și mai educați, atunci vom putea să fim credibili în fața maselor.