Războiul de dincolo de unde

Ați simțit vreodată, la vizionarea unui film sau la citirea unei cărți că vă apucă nervii, că lumea s-a întors cu susul în jos și că nimic, dar nimic, după momentul acesta nu o să mai fie la fel ca înainte? Închideți cartea sau ieșiți din sala de cinematograf cu un gust amar, uitând de toate nemulțumirile pe care credeați că sunteți îndreptățiți le aveți. „Război pe calea undelor” al lui Alexandru Solomon este un film despre Radio Europa Liberă, despre Oameni Mari și oameni mici, meschini, cu suflete măcinate de uri și frustrări greu de imaginat. Primii dintre ei se reîntâlnesc, mai bătrâni, mai nostalgici, mai sătui de ziua de azi la sediul Europei Libere din Munchen: Emil Hurezeanu, Neculai Constantin Munteanu, Nestor Ratesh, Ioana Măgură-Bernard. Vorbesc cu voci tremurânde, zâmbind când vesel, când amar, despre ceea ce a însemnat departamentul român al Europei Libere în contextul comunist, dar mai ales în zilele imediat următoare cutremurului din martie ’77. Descriu o lume care nu e a generației mele, dar care mă doare prin absurdul, prin paradoxul sau pur și simplu prin ticăloșia ei. Cu toate acestea, scenariul filmului documentar nu cade, nici măcar o clipă, în tragismul dulceag atât de familiar astăzi unora dintre producții. Regizorul nu analizează de pe margine, nu se rezumă la a fi ochiul discret, dar critic, din spatele camerei. Alexandru Solomon întreabă, se îndoiește, cere explicații, fără însă a zăbovi plictisitor și îndelung asupra unei derulări anoste de cadre ale „epocii de aur”. Cutremurătoare sunt, în film, scenele în care apare Monica Lovinescu, vorbind din pat, în imposibilitatea de a se mai deplasa, despre unica ei putere într-un regim opresiv, constrângător, supus unei stupide ordini patriarhale: cuvântul. Rostit la microfon pentru oameni care aveau, de dincolo de sforile încurcate ale Securității și din cenzura unor ani marcați de lipsuri acute, nevoie de informație, de muzică, de adevăruri netrunchiate, de voci în care să creadă fără a avea certitudinea unei trădări. Nimeni nu caută să aibă, în mod exclusiv, dreptate. Nimeni nu-și face, dintre cei vinovați, o autocritică fățarnică (și asta pentru că ei sunt, în opinia lor, lipsiți de orice vină). Momentele în care simți cum tensiunea crește sunt acelea în care, surâzători, entuziaști, inuman de senini, Ilie Merce și Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos Șacalul vorbesc despre modul de operare al Securității. Ei se învârt în jurul unor „s-a exagerat”, „nu a fost chiar așa”, „arătați-mi-l mie pe acela care…”, „eu nu știu”, „eu nu cunosc”. În documentar, Carlos Șacalul este intervievat telefonic în legătură cu atentatul cu bombă din 1981 asupra redacției Europei Libere. Un nebun închis pe viață care povestește de „amicul” Ceaușescu și de cât de „haios” era acesta. Celelalte planuri arată o femeie cu ochi albaștri, incredibil de frumoși. Este Mary Georgescu, soția lui Vlad Georgescu, unul dintre cei trei directori ai Europei Libere care, în timpul regimului comunist, au murit subit de cancer. Acel Vlad Georgescu căruia numele de cod „Laurențiu”, „distinsul” boier academician, i-a radiografiat perfid, interesat și, bineînțeles, contracost, viața, casa, cele trei dormitoare, băile, bucătăria. „Război pe calea undelor” este un film documentar despre, am putea spune, trădați și trădători. Despre radio, despre ceea ce a reprezentat „Europa Liberă” și despre pierderile succesive de după 1989 ale amintirilor, ale urmelor, ale dosarelor. Desecretizarea dosarelor CNSAS nu a adus, în afara expresiei „poliție politică”, nimic nou în peisajul românesc. În afară, poate, cine știe, de un oarecare stigmat, cam pal, ce-i drept. La o zi după vizionarea documentarului l-am văzut în sala decernării premiilor „Zece pentru România” pe același Ilie Merce, fostul comandant al grupei „Eterul” din Securitate. Elegant, nonșalant, bine înfipt în scaunul în care ședea. Fără regretul morții unor oameni care au ales să rămână, în ciuda tuturor riscurilor implicite, împotriva sistemului, fără stresul că cineva l-ar putea face vreodată să plătească. Astăzi, din calea undelor radiofonice românești lipsesc vocile Europei Libere de atunci, lipsesc sensurile, cuvintele, chiar și acelea nerostite. Nu în ultimul rând, lipsesc acordurile The Doors, „Riders on the storm” (prezente în coloana sonoră a documentarului).