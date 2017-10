Răduleasca achită pentru City Mall

Tocmai când, în disputa dintre cele două dive naționale (prezentă, fără voie, în conștiința tuturor românilor, în zonele ei periferice), înclinasem un pic spre cea care pare mai puțin prefăcută, adică Mihaela Rădulescu, am citit ceva ce m-a făcut să mă strâmb de scârbă. Femeia spune într-un interviu (dacă minte oficiosul Primăriei, atunci mint și eu, dar nu cred că s-ar putea întâmpla așa ceva!! :-)) că are două regrete majore la viața ei, primul fiind acela, existențial, că nu este și ea o tânără din Constanța, care să aibă șansa de a cumpăra o locuință ieftină construită de Primărie. Nu zău! Pe poșeta aia a lu’ mătăluță de la Hermes, de 19.000 de Euro, că ai vrea să faci schimb cu o fetișcană din Constanța? Dom’le, ce ți-e și cu invidia asta, afectează pe toată lumea, chiar și pe milionarii în Euro. Cât li s-ar da, tot nu sunt mulțumiți! Și dacă nu li s-ar fi dat!... Păi cum să râvnești tu, prințeso, la un amărât de apartament în Constanța, când ți-a dat primarul nostru pe tavă patru hectare din parcul Tăbăcărie și autorizație de construcție pe circa 28.000 de metri pătrați de spațiu verde, drept pentru care zilele astea se va inaugura ditamai mall-ul… Căci minunatul munte de beton și sticlă care a înghițit mare parte din spațiul verde al constănțenilor va avea pe poartă plăcuța cu numele Elan Schwartzenberg, nimeni altul decât prințul consort, nu-i așa? Iar gurile rele spun că nu ar fi singura „afacere” a evreului cu actuala administrație locală. Mai am o dilemă, secundară: cum să-și exprime Mihaela dorința de a cumpăra un apartament ieftin, eu nu cred că ar putea să o facă! Mă gândesc că pentru a achiziționa o poșetă cu 19.000 de Euro, trebuie să fi lăsat deja în urmă niște inhibiții naturale și să aibă o filozofie de viață care pur și simplu nu-i permite să cumpere ceva ieftin! Văd că ipocrizia nu mai are margini în România zilelor noastre și este direct proporțională cu numărul banilor. În spatele dezinvolturii vedetei de televiziune și al gesturilor sale ecologiste bine mediatizate, cum ar fi achiziționarea unui automobil nepoluant, foarte popular printre adevăratele vedete hollywoodiene (acesta din urmă fiind, probabil, adevăratul motiv al alegerii sale, alături de prețul piperat, firește) lumea nu percepe tăcerea ei interesată vizavi de distrugerea parcului constănțean. Și a fost tăcere până acum, căci vedeta devine vorbăreață și achită, iată, datoriile familiei față de Radu Mazăre, făcându-i campanie pentru un nou mandat la Primărie. O vom vedea pe scena de la Far, ridicându-l în slăvi pe primar și pariez că Elan, dragul de el, nici nu clipește atunci când Mihaela Rădulescu își exprimă (în interviul menționat) cel de-al doilea regret: că Răducu nu i-a făcut niciodată curte… Păi nu e timpul pierdut, cine știe, poate mai iese de-un mall…