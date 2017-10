Puiul ROGVAIV pentru votul incolor

Pe principiul „hoțul strigă hoții”, pesediștii îi acuză pe pedeliști că se folosesc de zahărul și făina de la UE pentru a-și face campanie. Se prea poate, nu zic nu, să fie primari, portocalii până în măduva oaselor, care, orice-ai zice, orice-ai face, își pun țol la color cu partidul și se avântă, sub diverse pretexte, în mulțime. Deloc inspirat, de moral ce să mai vorbim, dar perfect în concordanță cu uzanțele politice actuale… Însă dacă ne amintim bine (și ne amintim prea bine!), „odiseea” pomenilor electorale la Constanța a început de la… actuala administrație locală. Mai exact, de când s-au înscăunat Mazăre & Co și n-au mai fost dați în lături. Pui, făină, zahăr și ulei, cât încape, din banii noștri, ai contribuabililor, dar frumos ambalate în pungi de pe care nu lipsește numele primarului. Toate, vezi bine, pentru electoratul cel mai ușor de convins să pună ștampila pe roșiatici. Numai că politica pesediștilor constănțeni nu se rezumă numai la… gastro-persuasiune. Etapa a doua poartă însemnele Constantinescu & Co. Și de această dată, sub pălăria Consiliului Județean Constanța, dar musai „grație” sus-numitului, se împart de ani buni prin județ ghiozdănele și alte rechizite numai bune să le inoculeze oamenilor ideea că doar pesediștii pot face astfel de „minuni”… Primarii pesediști nu se dau nici ei în lături de la astfel de practici și o pot confirma oamenii care, potrivit legii, și nu grație vreunui partid ipocrit, primesc ajutoare sociale, ajutoare pentru lemne și alte facilități ce țin de politica de protecție socială a oricărui stat civilizat. Tot un drept apolitic al românilor este, așadar, și cel de a beneficia de ajutoarele de la Uniunea Europeană, drept pe care, însă, umilii susținători ai unora sau altora dintre interesele politice îl transformă într-un factor de manipulare. Așa s-a întâmplat anul trecut, așa se întâmplă și anul acesta, când într-un județ roșu cum e al nostru, oamenii CJC împart ajutoarele venite de la UE, omițând de multe ori adevărul despre proveniența acestora. Dar, din păcate, cei mai mulți dintre beneficiarii ajutoarelor (indiferent de proveniența lor) cred în mesajele viclene ale celor care își spun politicieni, primari, consilieri, președinți de consilii județene; și, în loc să îi tragă la răspundere pentru faptele lor, pentru haosul în care au adus țara, pentru vrajba semănată între oameni pe considerente de… culoare, pentru ce fac ei concret pentru comunitate și un’ se duc banii publici, ei, beneficiarii pachetelor, se umilesc și pupă inelul unor indivizi fără scrupule. Oameni buni, ajutoarele vi se cuvin și nu trebuie să plătiți nici cu demnitatea și nici cu votul vostru pentru ele! Ele nu sunt date de niciun partid politic, nu sunt nici rodul implicării și al mărinimiei unora precum Mazăre sau Constantinescu. Cei ca ei vor putea să vă privească cu demnitate în ochi și să vă întindă cozonacul atunci când vor băga mâna în propriul buzunar pentru el! Până atunci, pachetele pe care le primiți sunt o formă de protecție socială asigurată din BANI PUBLICI (tot de la noi adunați sub diverse forme!!!) și EUROPENI! Restul e… dezinformare, ignoranță, dezinteres, iar de toate acestea profită mișelește ei: politicienii, primarii, consilierii, parlamentarii…