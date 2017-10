PSD nu doarme! Doar Nicuşor…

PSD nu doarme! Doar Nicușor…

Ieri dimineață am avut parte de o distracție neașteptată, prilejul fiind lectura unui drept la replică trimis de PSD Constanța. Replica era dată unui editorial și unei fotografii publicate în Cugetul de sâmbătă. Principala problemă a PSD este faptul că nu am solicitat părerea celor expuși în editorial („Mazăre cu morcov”) și în fotografie (Nicușor Constantinescu dormind într-un restaurant). Eu chiar n-am știut că, atunci când scrii un editorial, ești obligat să ceri părerea celeilalte părți, genul fiind unul pur subiectiv. Iar poza cu pricina… poate ar fi trebuit să-l sunăm pe Nicușor Constantinescu și să-l întrebăm de ce dormea cu capul pe masă, dar mă îndoiesc că ne-ar fi răspuns, căci domnia sa nu dă interviuri decât la televiziunea și ziarul proprietate personală. Așa că am dat o explicație foto cât se poate de binevoitoare, n-am scris că era beat, ci că medita profund. Purtătorul de cuvânt al PSD spune că am fost „mârlani” (bine că sunteți voi civilizați, vocabularul folosit stă dovadă pentru asta!) pentru că, publicând o poză cu președintele consiliului județean care, în timpul său liber, doarme cu capul pe masă într-un restaurant, este ca și cum am poza pe cineva făcând plajă, iar pe baza fotografiilor respective i-am contesta calitățile profesionale și am spune că nu are dreptul să meargă la plajă câtă vreme ocupă funcția respectivă. Pe lângă faptul că exemplul este complet idiot, căci n-am auzit să fie interzis, imoral, rușinos sau degradant să faci plajă, orice funcție ai ocupa, noi nu am zis că Nicușor Constantinescu n-ar avea voie să doarmă cu capul pe masa oricărui restaurant i-ar plăcea și la orice oră. Însă credem că e bine ca alegătorii să știe că cel care le cere votul și care a fost găsit dormind cu spume în cea mai mare intersecție din centrul Constanței a mai avut episoade de aghioase în public, ceea ce demonstrează o anumită… consecvență, nu-i așa? Zice PSD-ul că atitudinea noastră este aberantă și periculoasă pentru corecta informare a cetățenilor. Să prezinți o fotografie, a cărei autenticitate nici măcar ei, pesediștii, nu o contestă, nu poate fi aberant și periculos. Este realitatea, la care cetățenii, pentru a fi corect informați, trebuie să aibă acces. Exact pentru a întări acest mesaj, publicăm din nou fotografia cu pricina. Oricine este liber să facă presupuneri cu privire la motivul pentru care Nicușor Constantinescu doarme în public în loc să se ducă acasă: poate este excesiv de surmenat din cauza îndatoririlor presupuse de funcție (să se odihnească/retragă, atunci!); poate își pierde des cheia și nu vrea să-și deranjeze familia; poate spondiloza lui e mai specială și provoacă episoade de somnolență; poate suferă de sindromul Pickwick și adoarme brusc, oriunde s-ar afla, la orice oră (dar nu l-am văzut să adoarmă la ședințele de consiliu, așa că varianta asta este puțin probabilă). Totuși, nu putem să ne limităm la aceste presupuneri binevoitoare, căci postura este cel puțin jenantă pentru un președinte de consiliu județean, unul care conduce o instituție cu atâtea responsabilități, practic șeful județului Constanța. Orice persoană, cu atât mai mult o persoană publică surprinsă dormind cu capul pe masă ar fi compromisă. Gândiți-vă că v-ați vedea un prieten în postura asta, după un chef. Automat se trage concluzia că a depășit limita, că a băut fără măsură, ceea ce dovedește lipsă de responsabilitate, imaturitate sau un alcoolism necontrolat. Cu siguranță că va pierde ceva din considerația pe care i-o purtați și va fi prilej de miștouri în grup, nu-i așa? Dar dacă ar adormi la volan, în plină intersecție, și ar dormi atât de adânc încât prietenii ar fi nevoiți să spargă geamurile mașinii pentru a-l trezi, iar lumea s-ar aduna ca la circ? (Intră pe www.cugetliber.ro pentru a vedea scena) Ce părere v-ați face despre el? Gândiți-vă ce efect ar avea o astfel de fotografie sau un filmuleț ca cel de pe site-ul nostru dacă personaj principal ar fi un politician de la centru sau un politician străin. Și nu suntem, atunci, îndreptățiți să lăsăm lumea să vadă cine este omul care cere votul pentru încă un mandat de președinte județean? Eu, una, mă voi duce la vot pentru ca acest om să nu ne conducă încă patru ani. Nu numai pentru că mi se pare jenant să ne conducă unul care doarme cu capul pe masă, ci pentru tot comportamentul său, agresiv, dictatorial, lipsit de diplomație și de înțelepciune, concentrat asupra propriilor interese, de gașcă, și sacrificând orice reguli pentru satisfacerea orgoliilor personale și de partid. Acum sunteți de părere că ar trebui să-l sun pe Nicușor ca să-l întreb ce părere are despre părerea mea? Lăsați…