PSD Constanţa ascunde un cadavru! Al libertăţii presei

PSD Constanța ascunde un cadavru! Al libertății presei

PSD Constanța anulează, din nou, liberul acces la informații. PSD Constanța interzice, pentru a treia oară consecutiv, accesul unui redactor „Cuget Liber” în sediul partidului. E vorba despre o conferință de presă organizată ieri, ulterior primului tur al alegerilor prezidențiale. Și nu, nu vă obosiți să-mi spuneți că este firesc ca noi, pentru că suntem reprezentanți ai presei de opoziție, să nu avem dreptul de a intra în sediul social-democraților constănțeni. Nu vă obosiți să-mi spuneți că, din moment ce suntem contestatarii actualei administrații publice locale, trebuie, vezi Doamne, să plătim și noi un preț: acela de a sta pe la ușile partidului care-și are sediul pe Mircea cel Bătrân. Scriu, astăzi, pentru a nu știu câta oară, despre acei figuranți ai clasei politice care, la 20 de ani de la îngroparea, tardivă și odioasă, a comunismului românesc, aleg, de bună voie și nesiliți de nimeni, să cenzureze libertatea de cuvânt a presei și să încurajeze, penibil și josnic, doar presa de partid, servilă, cuminte, ascultătoare. Scriu despre oamenii care, pentru că nu cazi pe spate la proiectele care urmăresc… mai multe, dar mai puțin interesul constănțenilor, îți închid ușa în față. Evident!!! Nu ești unul de-al lor. Nu ești unul dintre cei care urăsc pe oricine nu împărtășește un punct de vedere, nu ești unul dintre care trăiesc cu iluzia că PSD este o instituție morală, nu ești dintre cei care agreează politețea vicleană și ipocrită pentru ca, mai devreme sau mai târziu, să-și dea arama pe față. Nu ești adulatorul satrapului-clovn și nici nu înțelegi legătura covalentă dintre putere și lipsă de bun simț, dublată de anularea oricărei dovezi de civilizație. Și încă ceva: ești unul dintre cei care se îndoiesc de faptul că Mircea Geoană, așa neconvingător și ezitant cum este, interzice accesul, la conferințele de presă pe care le susține, acelora care nu-i ridică statui și care, mai mult, nici nu se gândesc să-i toarne vreun soclu. Scriu despre acel PSD în care, alături de Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, activează oameni cu bun simț, oameni care răspund la telefon presei de opoziție, oameni cu care îți face plăcere să discuți. Calm, argumentat, uneori în contradictoriu. Oameni care, oricât de nervoși ar fi, nu aruncă dialogul în derizoriu, trântind un… sălbatic „canci”. Și mă refer aici la senatorul Alexandru Mazăre (da, chiar fratele primarului), la fostul deputat Lucian Băluț, la senatorul Nicolae Moga și la deputatul Eduard Martin, oameni care, nu de puține ori, au dat dovada eleganței și a deschiderii și față de ziariști care nu se închină la ei ca la arhanghelii politicii românești. Chiar dacă, în anii din urmă, s-a tot vehiculat că PSD produce extrem de mulți politicieni, dar puțini oameni de valoare, ei bine, la Constanța, nu toți pesediștii sunt după chipul și asemănarea pretin-sului revoluționar latino. Măcar în ce privește educația. Tocmai de aceea îmi exprim, din nou, dezamăgirea și dezgustul în fața pesediștilor constănțeni care înțeleg să-și prezinte un punct de vedere doar în fața presei de partid, în care își văd chipul frumos pictat, fără imperfecțiuni, numai bun de promovat în pragul celui de-al doilea tur de scrutin. Atâta doar că e păcat că îneacă, a „enșpea” oară, o dovadă elementară de civilizație și, în definitiv, de maturitate politică, într-o reacție barbară, de un prost gust ireproșabil. În oglindă, aceeași situație se conturează, la PD-L Constanța, în termenii următori: la conferințele de presă are acces toată presa, indiferent de orientare, de simpatii pe linie de partid, indiferent de preferințele pe linie editorială sau de cele pur personale. La PD-L Constanța, presa ostilă partidului portocaliu (din păcate, nu doar ea) are o libertate de cuvânt care, de foarte multe ori, trece dincolo de granița nesimțirii și ajunge până acolo unde bruiază organizarea firească a unei conferințe de presă. Pedeliștii constănțeni nu țin pe nimeni la ușă pe motiv că-i „bubuie” a doua zi în ziar sau chiar în seara aceea, într-un jurnal de știri. Recunosc, însă, că, așa cum îmi repugnă ceea ce s-a întâmplat și anul trecut și, mai nou, ieri, la sediul PSD Constanța, îmi displac conferințele de presă ale democrat-liberalilor constănțeni, și asta pentru că nu consider că e firesc ca cei care susțin evenimentul să permită ziariștilor să deturneze atenția la… orice subiect „vrea mușchii lor” și care, ce e mai grav, să facă asta pe tonuri folosite la piață, uitând de formulele politeții și de cadrul în care se află. O vină le aparține și liderilor PD-L Constanța care, fie pentru că nu pot, fie pentru că nu vor, aplică inconștient reversul medaliei: dacă la PSD Constanța presa de opoziție are interzis, la conferințele pedeliștilor ceilalți ziariști de opoziție își arogă prea multe libertăți, inclusiv în limbaj. Revenind, însă, la atitudinea șefilor PSD, nu-mi rămâne decât să condamn, în scris evident, regimul ilegitim și absurd pe care aceștia îl îmbrățișează cu o voluptate dizgrațioasă și potrivit căruia, dacă nu ești cu ei, ești împotriva lor. Iar dacă ești împotriva lor n-ai nicio șansă la informație. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă… Am uitat: nu aveți cui. În PSD Constanța latră doar unul, doi. Ceilalți tac.