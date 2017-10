Protecţia Consumatorilor Constanţa nu dă nume

Protecția Consumatorilor Constanța nu dă nume

De fiecare dată când Protecția Consumatorilor efectuează controale tematice, noi, presa - și, implicit, cititorii noștri - primim informații referitoare la numărul agenților economici care au încălcat legea, sancțiunile aplicate și abaterile constatate. Și atât. Niciodată nu știm care sunt magazinele unde au fost găsite nereguli, pentru a ne putea feri de ele, decât dacă presa este invitată în control împreună cu OPC-ul. Nu sunt aduse la cunoștința consumatorului numele agenților economici pe motiv că „noi nu dăm informații nominale”, așa cum ne-a răspuns Gheorghe Trandafir, inspector șef adjunct al OJPC Constanța. Când am aflat, la începutul săptămânii trecute, că inspectorii OPC vor merge în control prin localuri pentru a vedea dacă este respectată „legea fumatului”, am sperat ca, măcar acum, să ne furnizeze și numele agenților economici contravenienți. Dar nu. Conversația pe care am avut-o cu cei de la OPC mi-a demonstrat, pentru a nu mai știu a câta oară, că instituția ar trebui desființată, nu de alta, dar nu face absolut nimic. Protecția Consu-matorilor de la malul mării își rezervă dreptul de a aplica tratamente preferențiale când vine vorba de agenții economici, în ciuda faptului că legea nu interzice nominalizarea contravenienților. Avem voie să scriem numele agentului economic contravenient când mergem cu inspectorii în control, dar nu aflăm numele contravenientului când ne dau bilanțul în urma unui control tematic. Inspectorii nu protejează sănătatea consumatorilor constănțeni, ci, dimpotrivă, am impresia că acoperă contravenientul și probabil că au motive solide să o facă… Rolul OPC-ului nu este acela de a-mi spune mie, în calitate de consumator, de unde să nu mai cumpăr? Pe mine, pe cititori, nu ne interesează cifre, ci agenții economici pe care să-i evităm pentru a ne proteja sănătatea. Nu ne interesează că șase unități au fost amendate pentru nerespectarea prevederilor privind fumatul, ci barul în care să nu mai intrăm, ca să ne ferim de fumatul pasiv. Nu pot decât să cred că OPC-ul duce o politică de dezinformare și că protejează comerciantul și nicidecum consumatorul, așa cum doresc ei să ne facă să credem. Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor ar trebui să-și schimbe denumirea în Oficiul Județean pentru Protecția Contravenienților.