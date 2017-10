Promiscuitate politică

„Ce viitor în politică are câștigătoarea concursului din această seară?” Liviu Dragnea: „Depinde cum se mișcă…” „În ce sens?” Liviu Dragnea: „În toate sensurile”. Acesta a fost răspunsul pesedistului Liviu Dragnea, (cel pe care lumea îl numește și „baronul de Teleorman”), prezent în cursul săptămânii trecute la „Școala de pregătire politică” a tineretului social-democrat, braț la braț cu edilul Radu Mazăre și cu Mircea Geoană. Osteniți de atâtea cursuri, stimabilii și-au clătit ochii, într-una din seri, cu niscaiva funduri semi-acoperite la un soi de concurs miss și s-au hlizit nevoie mare printre junele unse cu uleiuri de corp și bronzate mai ceva ca braziliencele. Frumoase fete, nu zic nu… Și n-am putut să nu mă întreb cât de mare o fi fost concentrația de golani pe centimetrul pătrat?! Cât de mult să le fi lipsit simțul penibilului, al ridicolului? De hăhăială la glume sexiste e plină mass media, sunt pline caldarâmul, troleul, barul, cartierul. Prețiosul lor timp era, fără îndoială, greu de gestionat între mesaje politice și picioare care pornesc din amigdale, între programul de guvernare și principiul după care „nota face muzica”. E posibil s-o facă, atâta doar că discursul cu „accente” sexuale – „Depinde cum se mișcă… În toate sensurile” - e de-a dreptul misogin, fără valoare, fără atitudinea unui om care, până una, alta, servește o doctrină, o ideologie. În altă ordine de idei, bag de seamă că triumful unui așa numit model de civilizație a creat premisele unei exhibări, unei „dezbrăcări” până la piele de tot ce înseamnă gestionarea discursului public, imaginea de politruc care, chiar dacă n-o face din convingere, măcar se preface că-i pasă de imaginea din ochii electoratului. Să fi fost vorba de o jalnică strategie de cucerire a tineretului pesedist, prezent și el în număr mare la eveniment?! Să fi fost ideea, promovată și de alții, că „ce atâta școală, domne?” Sau, poate, intenția de a accede, la cele peste 40 (spre 50) de primăveri, la statutul de… „unul de-al lor”, de-al tinerilor mișto, cool, cărora nu prea le pasă de ce se întâmplă dincolo de podiumul chiloților tanga?! Nu mai conta că modelele de ocazie nu aveau nici jumătate din vârsta pesediștilor seniori, că idealul lor în viață e, poate, Moni a lui Iri. Greu, cam greu… De unde atâta rațiune printre junele cu mult mai proaspete decât învechitul, râncedul, expiratul comunism îmbrăcat în alb și mai ales roșu?! Dacă în proiecte, inițiative legislative și moțiuni de cenzură politicienii români nu se întrec, iată că, atunci când vine vorba de cum „se mișcă”, ei devin competitivi, dincolo chiar și de granițele pudorii, ale libertății de exprimare. „Ca să promoveze în politică, tinerele fete trebuie să știe să se miște, în toate sensurile”. Pesemne că Liviu Dragnea a avut dezlegare de la școală și de la bunul simț … Totuși, dacă tragem linie, care ar fi concluzia cursanților social-democrați? Aceea profund promiscuă, conform căreia aspirantele trebuie să dea din fund dacă vor să aibă o carieră politică? Sau, și mai bine, că, așa necoapte cum sunt, e musai să se miște bine pe lângă liderii PSD? În toate sensurile, desigur…