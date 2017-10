Prolog la localele din 2012

Constanța merge spre rău. În toți anii de prosperitate care au precedat criza, ani în care clanul pesedist a condus orașul exact cum a dorit, beneficiind de bugete incomparabile cu cele dinaintea mandatelor măzăriste, nu s-a făcut nimic. Nimic important. Nu s-a construit nimic, nu s-a reabilitat nimic. Ba chiar este clar că declinul a fost accelerat de lipsa de interes pentru problemele importante și de dirijarea banilor către interesele și buzunarele grupului de interese din jurul primarului. În ceea ce privește cultura orașului, s-a acționat pentru distrugerea programatică, începând de la scandaloasa comasare din 2004. Criza din prezent îi determină pe conducătorii orașului să-și limiteze distracțiile și profiturile, și dau vina pe Băsescu și Boc. De fapt, tot ce n-au făcut în acești mulți ani de zile poate fi acum transferat în sarcina președintelui și primului ministru. Cei care încă primesc pomeni de la primărie și care i-au votat nu au, probabil, dificultăți în a-i crede… Eu, una, consider că această gașcă pragmatică și concentrată asupra propriilor interese este pacostea orașului și, din 2004, și a județului. Nimic bun nu se poate întâmpla câtă vreme Constanța va fi afacerea lor, iar pentru oamenii cu judecata limpede acest lucru este clar de mulți ani de zile. Rechizitoriul Departamentului Național Anticorupție, nenumărate anchete jurnalistice din ziare centrale și locale și, mai mult decât atât, REALITATEA de necontestat a orașului ar trebui să fie reperele alegătorului, și nu pungile cu pui și făină sau ocazionalele socializări și tachinări dezgustătoare cu cele pe care chiar primarul le numește „babe”. Din păcate, abilitatea lor de a-și prezerva afacerea Constanța - afacere care i-a adus din pragul falimentului în 2000, la actuala evidentă prosperitate de astăzi - a făcut ca toți cei ce văd limpede cât de rău a ajuns orașul și cum se îndreaptă spre mai rău să fie neputincioși în fața celor 28 la sută dintre constănțeni care l-au ales pe Mazăre și la ultimul scrutin. Da, 28 la sută dintre constănțenii cu drept de vot au hotărât soarta roșie a orașului. Pentru că atât înseamnă 68 la sută din cei 41 la sută prezenți la vot. Doar 28 la sută. Am mai făcut acest calcul și este la fel de frustrant de fiecare dată când îl amintesc. Cauzele frustrării țin exact de strategiile electorale aplicate de clan, care merg mult mai departe decât sacoșele cu pomeni și cluburile pentru pensionari. Au și acestea importanța lor - nu degeaba au fost păstrate în plină criză, când toate cheltuielile posibile au fost reduse sau eliminate total! Dar principalul punct al strategiei este eliminarea programatică a posibililor contracandidați. Sondajele pe care măzăriștii le comandă periodic (și foarte des) au atât scopul de a verifica popularitatea propriilor oameni, dar mai ales pe acela de a identifica personaje care ar putea întruni sufragiile unui număr considerabil de alegători. În momentul în care astfel de personaje apar, ele sunt luate în colimator și sunt găsite căi de a le scoate cumva din cursă, preferabil chiar înainte de a intra cu adevărat în atenția publicului. Prin cârtițe strecurate în partidele care le sunt adversare sau prin oameni despre care se știe că sunt „ai lor”, în urma diverselor servicii care le-au fost făcute de-a lungul timpului, țintele vii sunt urmărite și eliminate în mai multe feluri. Unii, care sunt independenți, pot fi atrași în partidele de opoziție, păcăliți că vor fi desemnați candidați la primărie, și apoi trași pe linie moartă. Alții, siguri pe candidatura lor din partea unui partid, pot fi lucrați prin favorizarea unor contracandidați cu mare influență la centru în interiorul formațiunii politice respective, dar cu foarte puține șanse de a se impune în fața electoratului constănțean, din cauza lipsei lor evidente de valoare și/sau notorietății negative. Astfel, cel care ajunge să candideze poate să fie un dobitoc de bună credință sau o cârtiță care se preface a fi combativă, îl înjură pe Mazăre pe față, dar își dă mâna cu el în particular. Mai sunt și dintre cei care sunt lăsați să ajungă în campania electorală, iar apoi sunt sabotați sistematic de propriii colegi de partid. De regulă, aceștia sunt considerați din start fără șansă, însă dorința constănțenilor de a-și găsi pe cineva „de votat” pentru a-l schimba pe Mazăre îi fac să crească în sondaje și îi transformă în potențiale pericole, deci trebuie martelați. Au un rol și candidații de unul - două - trei procente, care reușesc să disipeze opoziția anti-Mazăre. Toate cele de mai sus sunt realități ale ultimei campanii electorale și, dacă vă forțați un pic memoria, puteți pune și nume personajelor descrise. Tot cu privire la strategia electorală a oamenilor lui Mazăre, trebuie să se știe că este un proces continuu, care se bucură de atenția lor întreagă, spre deosebire de strategiile celorlalte partide, care se trezesc, de regulă, cu trei - patru luni înainte de alegeri, când deja toate șansele lor au fost evaluate și zădărnicite în fașă de adversarul PSD veșnic treaz. Așa se ajunge la situația în care 28 la sută din populația cu drept de vot îl poartă spre victorie pe Mazăre, în vreme ce oamenii care văd limpede că el este cea mai mare pacoste ce a lovit vreodată Constanța nu găsesc puterea de a vota cu niște candidați - rebuturi ale partidelor pe care le reprezintă sau politicieni din care urlă incompetența. 2012 este aproape, nu cred că este necesar să detaliez motivele pentru care am simțit că trebuie să pun pe hârtie analiza de mai sus. A bon entendeur, salut!