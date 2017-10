Prinţişori şi împăraţi

Prințișori și împărați

România a arătat bine contra Rusiei și ne dă speranțe că, la Euro, deși puțini îi dau vreo șansă, ar putea realiza surpriza și ar putea ieși din „grupa morții“, cu Italia, Franța și Olanda. Ultimele evenimente, calificarea la un turneu final, după șase ani, câteva victorii, în amicale sau oficiale, cu adversari de calibru, Mutu și Chivu pe „cai mari”, Pițurcă inspirat, un grup tricolor sudat, pot fi semnele că, în sfârșit, după o lungă perioadă de eșecuri, frustrări și deziluzii, generația lui Mutu poate aspira la gloria eroilor lui Hagi. E timpul pentru o schimbare de idoli? Toate acestea m-au făcut să-mi aduc aminte cum trăiam meciurile Naționalei de acum 14 ani, de la Campionatul Mondial din SUA. Eram la liceu, în vacanță la bunici. România juca împotriva Columbiei. Noaptea târziu, pe la 3 fără 25. Toată ziua am pus stăpânire pe televizor și nu am lăsat pe nimeni să-l deschidă, ca să-l „odihnesc“ pentru ce urma. Nu voiam să am surpriza că mă lasă când mi-era lumea...fotbalului mai dragă. Ghinion, tocmai așa s-a întâmplat. S-a stricat. Imediat, l-am luat pe bunicul meu, „tataie, nu mă interesează, mă duci să văd meciul“, și am fugit la un vecin de peste drum, pe care l-am sculat din somn. Omul nu s-a supărat, ba chiar s-a uitat și el cu noi la tot meciul. La plecare, eu, politicos, „încă o dată, ne scuzați că v-am deranjat, noapte bună!“ și toate celelalte. „Ce noapte bună, că eu mă scol să plec la treabă“, mi-a răspuns vecinul. Se făcuse patru și ceva. „A bătut România!“, i-am ciocănit, fericit, la ușă, bunicii, când m-am întors, bâjbâind prin întuneric, la noi în curte. Atunci erau la putere Hagi, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, Răducioiu, Dan Petrescu, Lupescu sau Stelea. Scoteau lumea în stradă. Nopțile americane erau albe. Între timp, au trecut de pe gazon pe marginea terenului sau în birou, sunt manageri sau afaceriști, dar, până acum, nu s-a găsit încă nimeni care să le ia tronul. Fac Mutu, Chivu, Lobonț, Marica sau Goian, cu Naționala, în vară, pasul către statutul de „prințișori“ la cel de „împărați“?