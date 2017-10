Prins la înghesuială

Președintele Traian Băsescu e supărat pe polițiști pentru că au încălcat legea mărșăluind, fără autorizație, până în poarta palatului său, însă, cred, că furia lui s-a îndreptat cel mai mult spre ministrul Vasile Blaga. La rândul lui, acesta a priceput, imediat, supărarea șefului țării, înaintându-și demisia de onoare. E bine că ministrul Vasile Blaga și-a dat demisia. Nu pentru că ar avea, neapărat, vreo vină în evenimentele de vineri, cât pentru faptul că s-a creat un precedent. În sfârșit, am văzut un ministru responsabil care și-a asumat, cel puțin oficial problemele din ministerul său. Un politician care nu se cramponează de o funcție și are curajul de a răspunde față de prostiile subordonaților. Totuși, dacă mă gândesc bine, nici nu prea avea alte soluții. Poate doar dacă demonstra că ministerul pe care-l conducea nu a avut legătură cu acțiunea de vineri așa cum susținea. Dar nu a făcut nimic să arate asta. În mod normal, de vineri și până ieri ar fi trebuit identificați cei care purtau arme asupra lor și cei care și-au aruncat caschetele. Ei ar fi trebuit să fie suspendați și anchetați, lucru care nu s-a întâmplat. Per ansamblu, eu cred că Vasile Blaga a fost un ministru bun. În 2005, ne-a scăpat de stegulețul roșu când trebuia să aderăm în UE, cu aderarea la Spațiul Schengen stătea foarte bine, ba chiar a primit și laude în acest sens de la reprezentanții Uniunii Europene. Tot el a făcut ce a făcut și le-a dat polițiștilor banii restanți. Un ministru muncitor care a știut și cum să atragă fondurile europene, cerință importantă pentru actualul Guvern Boc. Cu toate acestea, plecarea ministrului Blaga va avea repercusiuni grave asupra intrării țării noastre în Spațiul Schengen, în martie 2011. Mai mult ca sigur că aderarea se va amâna, pentru că oricine ar veni la conducerea MAI nu va putea continua în același ritm pregătirile pentru Schengen.