editorial

„Presa a luat-o în bot!”

„Presa a luat-o în bot!” Așa s-a exprimat, de curând, avocata Aurica Grigorescu, în timp ce se afla pe holurile instanței, făcând referire la procesul clientului ei, albanezul Shyti Blenis, cercetat în triplul asasinat de la Mangalia comis în septembrie 2004 asupra soților Ion și a fiicei lor, Amalia, de numai opt ani. Despre triplul asasinat de la Mangalia s-a mai scris și probabil se vor mai scrie multe. Tragedia a oripilat întreaga opinie publică, mai ales că, la comiterea faptelor, a participat și nepotul familie Ion. Nu credem că există persoană care să nu se fi îngrozit atunci când a văzut la televizor știrile legate de acest eveniment. Nu credem că a existat o mamă căreia să nu îi fi curs o lacrimă pe obraz, atunci când a aflat de moartea micuței Amalia, de numai opt ani, sugrumată și îngropată de vie, lipsită de puterea de a se apăra în fața unor astfel de monștri cu fețe umane. Cu atât mai mult, punerea în libertate, în 2005, a albanezului a șocat lumea și a fost, la momentul respectiv, mediatizată intens. Practic, a fost vorba de o campanie a presei, care a reacționat prompt la gestul iresponsabil al unui magistrat de a lăsa în libertate un individ care participase la suprimarea a trei vieți și care, în nici un caz, nu merita dreptul de a se bucura de libertate. Cu atât mai mult, fiind mamă, am privit lucrurile cu intensitatea sentimentelor materne, gândindu-mă că, în locul micuței și nevinovatei Amalia, s-ar fi putut afla fiul meu. Am scris nenumărate articole și am acuzat injustețea judecătorului. De atunci, avocații lui Blenis au declarat război presei, luând totul ca pe o problemă personală și, de ce nu, aruncând vina asupra ziariștilor pentru arestarea albanezului. Avocata Grigorescu nu a ratat niciun moment să susțină că albanezul nu este decât o victimă a anchetatorilor, că toată lumea (procurori, ziariști, martori etc) este împotriva acestuia și că dosarul a fost fabricat special pentru el, că există mari dubii că el ar fi participat la comiterea crimelor!? La fel de bine, am spus și noi că există la fel de multe suspiciuni și în privința neparticipării directe la triplul asasinat. Sentința de condamnare la detenție pe viață, pronunțată de curând, chiar dacă nu este definitivă, a confirmat varianta noastră, așa că afirmația avocatei Grigorescu : „presa ați luat-o în bot!” ne-a luat prin surprindere. Ca să nu mai punem la socoteală că expresia folosită de avocată denotă cunoștințe temeinice împrumutate de la colț de stradă și se potrivesc mai mult situației sale. În zadar s-a agitat ani de zile să-l scoată nevinovat pe albanez, probele administrate au dovedit contrariul. Dacă în privința mamei lui Blenis, lucrurile sunt de la sine înțelese - dragostea maternă fiind veșnică indiferent de situație - nu pot sa nu mă gândesc la cât s-a ridicat onorariul care a „cumpărat” conștiința avocatei Grigorescu?