Prefectul face cărţile şi primarul taie

Prefectul face cărțile și primarul taie

După ce am participat săptămâna trecută la Comandamentul Litoral, am avut impresia că am intrat în bucla temporală. Din nou, prefectul Culețu făcea cărțile. Din nou, Mazăre tăia. Din nou, viceprimarul Nemirschi era de acord cu planul de dezvoltare al administratorului plajelor. Din nou, Mazăre îi lasă pe turiști fără beach-baruri, fără dușuri, toalete și fără cabine de schimb. Vi se pare o poveste cunoscută? A fost inventată și citită anul trecut. A fost repovestită în acest an. Și la anul? Doamne ferește! Mă duc să caut o hartă să văd cât fac cu mașina până în Bulgaria! Pentru al doilea an consecutiv, Radu Mazăre își bate joc de autoritățile locale. Pentru că visul de a prelua plajele de la Apele Române nu s-a putut îndeplini chiar dacă, la un moment dat, liberalii i-au promis sprijinul, Mazăre pune piedici ori de câte ori are ocazia. Anul trecut, a refuzat să aprobe planul de dezvoltare al plajei din Mamaia și Constanța. Ba, mai mult, l-a dat afară pe reprezentantul Apelor Române care s-a prezentat în fața consilierilor locali pentru a-și susține punctul de vedere. Prefectul spune că, în acest sezon estival, nu va mai fi la fel. Săptămâna trecută, Culețu băga mâna în foc că apele se vor limpezi: „Le-am dat autorităților locale o săptămână ca să se pună de acord în privința aprobării planului de urbanism zonal“. A trecut o săptămână. Nimic. Aflu că prefectul a purtat o corespondență cu primarul. Mazăre i-a spus că nu el este cel care decide, ci o hotărâre se aprobă de consilierii locali (sic). Așa ziceam și noi, numai că nu a existat vreo voce care să se ridice vreodată împotriva lui Mazăre, nici măcar așa, să ne dea nouă iluzia că e democrație. Iar când reprezentantul Apelor Române a fost dat afară de la ședința de consiliu local, nu s-a cerut votul consilierilor. Prefectul vine astăzi în fața consiliului local pentru a „susține necesitatea aprobării planului zonal de dezvoltare”. Cum, domnule prefect, dar, mai ales, când? M-am uitat pe ordinea de zi a ședinței și n-am văzut nici un proiect privind plajele litorale. Am obosit. Am obosit să mai scriu de luptele politice. Chiar mă gândesc serios să nu mai calc vara asta prin Mamaia. Chiar, unde-i harta?