Poate vă ia un Dumnezeu...

Motto: Mazăre Alexandru: Băi, șefule, da’ nu ne ia iar pe noi? Voicu Cătălin (vorbește în șoaptă): Cine să vă mai ia pe voi? Mazăre Alexandru: Păi, nu știu, întreb și eu! Voicu Cătălin: Un Dumnezeu, poate, atât! Oricât de cinic ar părea, habar n-avea senatorul Cătălin Voicu câtă dreptate are la momentul în care îl asigura pe Sandu Mazăre că n-are cine să-i „ia“ pe ei. Care „ei”, se știe, nu mai facem acum analiză pe text. Cine a avut ochi de citit și urechi de auzit deja a citit și a auzit. Parcurgând cap-coadă transcrierile convorbirilor „scurse“ de la DNA, realizând anvergura rețelei țesute de fostul consilier iliescian (de la polițistul care instrumentează dosarul până la judecătorul de la Curtea Supremă care face sluj în fața politicianului), cu tentacule întinse în mai toate partidele, m-au trecut fiorii și mi-am pus îndreptățita întrebare: da’ pe ăștia cine îi controlează, cine îi leagă, cine îi „ia“? Treaba asta împuțită îmi aduce aminte de două chestii. Prima: în urmă cu câțiva ani, solistul Type O Negative spunea că a demisionat din poliția new-yorkeză după ce a realizat că va trebui să-și aresteze toți cunoscuții, inclusiv pe sine însuși. A doua: ședințele Consiliului Local Municipal Constanța, în ale căror culise am avut neplăcerea să pătrund de câteva ori. Toate contrele, toate ironiile, toate scandalurile „oficiale“ din timpul ședinței sunt uitate prompt la maxim cinci minute după, când încep aranjamentele pentru următoarea întâlnire a consilierilor, pentru următoarele proiecte. Citiți „afaceri“ în loc de proiecte, vă rog. În esență, de tipii ăștia nu putem scăpa: pentru asta, ar trebui ca polițistul să se rețină singur pentru 24 de ore, procurorul să se interogheze în oglindă, băgându-și lampa de 1000 de wați în ochi, judecătorul să-și autodicteze sentința și să se trimită în șuturi la pârnaie. Despre băieții din partide n-are rost să pălăvrăgim, ei s-au născut nesimțiți. Ceea ce șochează, dincolo de latura strict penală a unor astfel de șuete la care fac și desfac lucrurile alde Voicu, Cășuneanu, Locic, Mazăre ș.a., este mirosul fetid degajat. Pentru acești domni, ideile de „autoritate“, „stat de drept“, „justiție“, „corectitudine“, „cinste“, „onoare“ sunt tot atâtea suluri de hârtie igienică. Totul este un „căcat“, toți cei care nu sunt cu ei merită dați în p*** lor. Și mă mai întreb ceva: dacă inculpatul Voicu Cătălin va ajunge vreodată să dea socoteală pentru matrapazlâcurile puse la cale, ce se va alege de învinuiții Mazăre Alexandru, Jipa Cristian, Costiniu Florin? Ori ei sunt mielușei nevinovați, atrași în cursă de lupul cel mare și rău? Vorba lui Voicu, poate îi ia un Dumnezeu. Atât. P.S. - Halucinantă intervenția senatorului PSD Alexandru Mazăre la Realitatea TV joi seara: „Pe alegătorii mei îi interesează de pensii, salarii, nu de astea“. Asta ca să vedeți cum se ține electoratul în beznă: pensii, salarii mărite în batjocură, ajutoare sociale, pachete de făină, pomeni. Și ca să nu vă mai mirați atât de ce am ajuns un popor abrutizat, manelist, tembel și obtuz. P.P.S. - Nimeni și nimic nu garantează că nu sunt aplicate aceleași metode și la PD-L. Au și băieții portocalii niște „găuri negre“ în partid de-ți stă mintea în loc. Numai că, spre norocul lor, deocamdată se află la guvernare.