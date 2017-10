Planul Urbanistic General - un subiect interzis?

Despre noul Plan de Urbanism General al Constanței cetățenii de rând nu știu nimic. De câți ani se lucrează la reactualizarea acestuia, ce prevede acest nou PUG față de precedentul, aprobat în anul 1999 și dacă el va permite tot soiul de extravaganțe și sfidări ale unei arhitecturi armonioase și, în definitiv, sănătoase a orașului… nu se cunoaște. Fapt pentru care am fost interesați să aflăm, direct de la sursă, adică de la arhitectul șef al Constanței, în ce stadiu se află, în acest moment, unul dintre cele mai importante documente ale urbei. Fiindcă un Plan de Urbanism General are un caracter de reglementare și de analiză ori, într-un oraș așa cum este Constanța, în care s-a construit haotic, sfidând orice limită nu doar a unui bun simț elementar, ci a unui simț estetic care se impune, el se dovedește a fi cu atât mai provocator în vederea unei dezbateri. După mai multe zile în care am încercat să intrăm în contact cu arhitectul șef al Constanței, Luiza Elena Popa - dat fiind faptul că deh, lucrând în Primăria Constanța, doar n-o să răspunzi din prima muritorilor de rând la telefon și, cu atât mai puțin, presei! - arhitectul a fost, în cele din urmă, de găsit. În urma unei discuții telefonice, am stabilit, luni, o întâlnire cu arhitectul șef, întâlnire care urma să aibă loc în cursul zilei de miercuri. Adică ieri. Și asta la sugestia arhitectului, pe care am acceptat-o pentru că mă interesa subiectul, iar prin telefon nu a vrut să vorbim. Numai că, în sufocanta, caniculara zi de miercuri, atunci când m-am prezentat la biroul Direcției Urbanism din Primăria Constanța m-am trezit că particip, fără voia mea, la „Surprize, surprize!”. Pentru că se întâmplă, uneori, să acord credit și oamenilor care nu merită, n-am pornit de la premisa că arhitectul șef ar putea să se „evapore”, contramandând întâlnirea într-un stil inedit: neparticipând la ea, fără a anunța că se amână pentru o zi ulterioară și fără a catadicsi măcar să răspundă la telefon. „Surpriza” a fost, însă, aceea că l-a delegat pe șeful Serviciului Urbanism din aceeași Primărie Constanța, Cristina Stamat, să discutăm „câteva lucruri despre Planul de Urbanism General al Constanței” fiindcă ea întârzie puțin, așa cum am aflat de la colege sale. „Mă scuzați: ce înseamnă pentru dumneavoastră «a întârzia»? Ce percepție aveți asupra acestui lucru? Că arhitectul șef își va face apariția, dar nu la ora stabilită chiar de către el sau că nu vine deloc?”. „Păi… nu PREA o să vină”. M-am ofticat instantaneu, recunosc, că n-am delegat-o și eu pe Carla Bruni să participe la întâlnire. Nu fiți răi, fiindcă sunt convinsă că Sarkozy s-ar fi lipsit puțin de diafana sa prezență. Dar să revenim… Nu înțeleg atitudinea total defensivă a angajaților din administrația publică locală, în contextul în care îi anunț că nu public materialul până când nu stau de vorbă și cu ei, până când nu le solicit un punct de vedere și până când, fie!, nu le dau posibilitatea și bucuria efemeră de a încerca să mă manipuleze puțin. Înțeleg că oamenii, în disperarea de a-și păstra locul de muncă dar, mai ales, din teama de a nu se afla că tocmai ei au dat informația și tocmai de sub auspiciile actualului primar, preferă să declare sau să explice „pe surse”. Și le respect de fiecare dată opțiunea. Însă nu reușesc să înțeleg de ce, în condițiile în care însuși arhitectul șef a fixat, încă de luni, întâlnirea - care oricum nu viza vreo bârfă legată de vreun amantlânc din instituție, fiindcă aspectele de acest gen oricum nu mă interesează - a preferat să-și delege un om. Nu mă interesa decât de ce, deși se lucrează încă de acum patru ani la reactualizarea PUG-ului, el nu a fost încă finalizat, în pofida sau, din contră, având în vedere mai ales permanentele schimbări care intervin. Mă mai interesa și care sunt cele mai semnificative modificări pe care acest PUG le aduce și, totodată, dacă va exista și o dezbatere publică asupra proiectului, fiindcă în țări mai civilizate decât România există, așa cum îmi povestea un prieten arhitect, ceea ce se numește „arhitectură participativă”. Când anume să ne așteptăm ca acest nou PUG să fie supus votului în Consiliul Local Municipal Constanța - căci forul deliberativ este Consiliul, în urbanism decizia finală nu aparține tehnicienilor -, de ce este permisă specula funciară în detrimentul unei dezvoltări sănătoase a orașului erau alte întrebări la care mi-ar fi plăcut ca arhitectul să răspundă. Este Constanța un oraș în care, cel puțin în ultimii ani, s-a construit ca la nebuni - evident că este -? Și dacă este, de ce? De ce s-a permis ca în Zona Peninsulară să se ridice monstruozități inimaginabile și de ce în Constanța nu sunt parcări subterane, ale căror costuri de întreținere ar fi mai reduse față de cele pe care le-ar presupune o parcare supraetajată? În definitiv, care este miza acestui nou PUG? Mazăre vocifera, acum vreun an și ceva, cum că Ordonanța de Urgență 27/2008 privind amenajarea teritoriului și Ordonanța 114/2007 privind protecția mediului sunt „tâmpite” fiindcă determină o și mai mare birocratizare și pentru că, pentru construirea unei clădiri cu peste zece etaje este nevoie de modificarea PUG-ului și bla, bla, bla… Am impresia că acest nou PUG va fi finalizat fix atunci când, în noua sesiune parlamentară, va fi aprobată OUG 114, dar fără articolul care interzicea în mod expres schimbarea destinației spațiilor verzi. Cu alte cuvinte, atunci când administrațiile locale nu vor avea piedici în eliberarea de autorizații de construcție în parcuri, pe orice petic de verde, inclusiv în spațiile dintre blocuri. Revin cu întrebarea: care este miza Planului de Urbanism General al Constanței? Pe sufletul cui trebuie el să fie? Pe planurile cărui satrap trebuie să se plieze?