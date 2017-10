Pistolul şi taxa de protecţie

Pistolul și taxa de protecție

Pe vremea când făcea reclamă taxei de protecție, Mazăre bătea monedă pe siguranța pe care constănțeanul o va avea pe străzile municipiului. Gardienii publici plantați în intersecții aveau rolul de a proteja oamenii de cerșetorii care mișunau până atunci și de a intimida infractorii care ar pune gând rău sediilor unde agenții economici plătitori își desfășurau activitățile. De atunci, gardienii publici au dispărut din intersecții, lăsând cale liberă boschetarilor și copiilor străzii să cerșească, fără măcar a oferi minimul serviciu de a șterge parbri-zele, nu că ar fi de dorit, dar măcar așa, din principiu, pentru a depune un efort în schimbul banilor primiți… De atunci, se trage cu pistolul pe străzile Constanței, iar agenții economici, fie ei și dubioși, sunt ciuruiți de gloanțele asasinilor plătiți. De atunci, taximetriștii, și ei plătitori ai taxei de protecție, sunt luați la țintă de tot felul de bestii umane și uciși cu sânge rece pentru o miză banală. De atunci, interlopii se luptă pe străzi, conturând o hartă a riscului pentru orașul în care se plătește taxă de protecție la Primărie. Iar una din firmele în care primarul este acționar, deși vandalizată de infractori, își retrage plângerea în instanță, lăsându-ne să ne întrebăm care este natura relațiilor dintre autorități și interlopi. Pentru toate problemele, Mazăre a găsit soluție, numai că este una strict privată. Are gărzi de corp care-l păzesc oriunde se duce, așezându-se pe scăunele chiar în fața biroului de la Primărie, în rarele ocazii când trece pe acolo, are pistol care-i dă sentimentul de siguranță, chiar dacă este greu și îi trage pantalonii în vine. De fapt, cred că este singurul VIP din Constanța care are gardă de corp și firesc răsare întrebarea: de ce se teme? Clemența arătată infractorilor în fața instanței, pe de o parte, iar, pe de altă parte, îngrijorarea pe care primarul o afișează în aceste zile, discuția pe care a inițiat-o cu privire la pistoale și alte mijloace de apărare ce implică răspunsul cu violență la violență sunt de natură a ne scădea încrederea în protecția ce ne este asigurată pe străzile municipiului, contra cost. Ne face să ne întrebăm, cu cea mai mare seriozitate, pentru ce scoatem banii din buzunar, de vreme ce oricând putem deveni victime colaterale ale violenței scăpate de sub control. Nu mai bine ne cumpărăm pistoale?