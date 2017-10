Pe strada Licuricilor, departe de Ileana Cosânzeana

Am descoperit strada Licuricilor în poveștile unui taximetrist care încerca să să mă agațe cu un set de informații strict profesional: labirintul străzilor și aleilor constănțene. Licuricii au sărit să îmi gâdile urechile și imaginația în momentul în care l-am auzit pe taximetristul meu rostind numele străzii pentru prima dată. Omul își începuse povestea, iar eu îmi imaginam deja licuricii care așteaptă instalarea nopții printre copaci și asistă la spectacolul stradal nocturn. Denumirea străzii respective m-a pus pe gânduri și am încercat să găsesc și alte nume speciale pentru „drumurile noastre, toate”. Am plecat cu licuricii și am aterizat pe străzile Albinelor, Podului, Tractorului, Cișmelei, Sirenei, Melodiei, Rodicăi, Dealului, Productelor, Recoltei și Zmeurei. Am aflat că Ileana Cosânzeana, Nada Florilor și Peneș Curcanul s-au ales și ei cu câte o stradă chiar la noi în municipiu. Până și Charles Darwin și-a găsit locul în labirintul nostru. În afara străzii Industriale, figurează și strada Industriei (Mici). Industria Mijlocie și Mare, Industria Ușoară și Grea, Întreprinderile Mici și Mijlocii, Turismul, MAI, SPP, SRI, MApN, DGIPI și CNSAS au fost trecute pe lista de propuneri pentru următorul botez al străzilor. Mă întorc mereu la strada Tractorului. Este de ajuns să șoptesc „tractor” și deja îmi tremură buzele de emoție având în vedere puternica amprentă pe care a avut-o „tractorul” (n.a. - de ieri, de azi, de acum, de aici și de pretutindeni), în istoria Constanței și a României. De fapt, de fiecare dată când mă gândesc la Constanța, mă gândesc la „tractor”. Și noaptea, ca orice supraviețuitor al cetății de peste zi, adorm cu „tractorul” în gând pentru că este un element-identitar al Constanței, pentru că este atât de specific nouă, specific zonei, încât mă însoțește pentru eternitate. „Podul”, „tractorul” sau „lanul” sunt „adevărate simboluri” care merită să dea numele străzilor din Constanța, nu-i așa? Mai mult, sunt sigură că fiecare constănțean acolo, într-un colțișor al ființei sale, se regăsește în „tractor”. Sau în „pod”. Care constănțean nu își amintește cu drag de „cișmea”? Strada Cișmelei...o împlinire identitară pentru noi toți. Grânele, albinele, licuricii, tractoarele, podurile, florile, cișmelele, sirenele, sălciile, dealurile, clopoțeii, livezile, productele, vișinii, recoltele și zmeura au împânzit străzile constănțene. Ne alintăm străzile cu tot soiul de nume, dar uităm personalitățile care au făcut istorie în diferite domenii atât pe plan local, cât și național și a căror memorie ar putea fi cinstită prin botezul unei străzi. În scurta călătorie pe străzile Constanței, m-am bucurat totuși să îi regăsesc pe Oleg Danovski, Anghel Saligny, Krikor Zambaccian sau Horia Agarici. Dar sunt mult mai multe nume din istoria locală sau națională care ar merita să ia locul, de exemplu, unui tractor.