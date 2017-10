Pe litere (III)

Litera L nu vine după Q. Mi-am dat seama abia după vreo 20 de minute, timp în care am crezut sincer că așa este ordinea alfabetului. Am reluat de la A și m-a lămurit. Cum România este o țară fractală, și la nivel înalt se reia totul de la A. Nimeni nu e în stare să corecteze sau să continue ceva. Toți șterg tot ce au făcut predecesorii lor și pornesc de la zero. Până să termine, sunt înlăturați sau pleacă singuri. Și ciclul se reia. Religia este cheia amuzamentului urban. Într-o stație de autobuz, un poster gigantic îți spune în față că „nu ai citit nicio carte, dacă nu ai citit Biblia”. Sincer, prefer să cred în biserică, mai degrabă decât în Dumnezeu. La o adică, știu că există biserica și că a blocat voit progresul omenirii timp de 1.000 de ani. În plus, văd biserici la tot pasul, că apar ca benzinăriile și tonetele cu șaorma. Sentimentul că televiziunile te prostesc în față se amplifică pe timpul verii. Pe de-o parte, toate reclamele îți spun să ieși în club, să ții berea în mână și să fii cool, să ai viață de noapte, să faci sex și să te distrezi ca și cum mâine ar cădea meteoritul. Peste cinci minute, ți se spune să stai în casă și să te uiți la vedetele care au viață de noapte și sunt cool, ca să te distrezi. După care trebuie să mai stai în casă puțin și să te uiți și la un film tare. Păi dacă ești mai influențabil de fel, rămâi blocat între canapea și ușa de la intrare și mori de foame, ca măgarul. Tâmpit să fii să te bazezi pe bunăvoința străinilor. Doi turiști amărâți întreabă un constănțean săritor din 43 unde este magazinul „Tomis“. Concetățeanul nostru face exces de zel și, într-o ipostază clasică de șef de haită, le spune să coboare și să îl urmeze, că e aproape și îi duce el. Asta se întâmpla la prima stație după Gară, la Spitalul de Boli Infecțioase. Urăsc superstițiile de cartier. I se face groparului rău și scapă sicriul în groapă. Sar ciudații rămași în viață și amenință că dau în judecată toate administrațiile din univers, pe motiv de blasfemie. Întreb o babă din bloc ce înseamnă să se dea sicriul peste cap. „Înseamnă că ai fost sucit la viața ta, maică“, vine și răspunsul, previzibil de altfel. În fine, acceptând acest semn ca fiind adevărat, reiese că familia celui scăpat în groapă vrea să dea în judecată pe toată lumea din cauza faptului că au avut o rudă sucită. Cool. Viața e ca săgeata din paradox. E împărțită în miliarde de secunde, în care nu te miști, nu gândești și nu evoluezi, deși tu ai impresia că îți trăiești viața la maxim. Adevărul e că doar obosești și cel mai groaznic lucru din lume e să mori obosit. Eu prefer să dorm cât mai mult. Plăcerea somnului stă în a te trezi. Nu puteți să dormiți sau să vă odihniți dacă sunteți morți, ciudaților! Zadarnic încerc să urc cu butelia plină pe scări, închipuindu-mi că sunt în război și că trebuie să ajung la buncăr cu un partener rănit în spate. 