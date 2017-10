Pata de sânge de pe halatul alb

Mergând într-o clinică privată pentru o radiografie, văd un anunț: „În acest loc sunt interzise atențiile”. Lângă mine, o bătrână aștepta să-i vină rândul. Puțin jenată, îi cerea băiatului care o însoțea o sumă de bani pe care s-o aibă la ea în caz de nevoie. „Nu vezi, mamă, că scrie că aici nu se dau atenții”, îi șoptește băiatul. În cele din urmă, tânărul scoate din portofel o hârtie pe care i-o dă mamei. Imediat, gândul mi s-a dus la ceea ce se întâmplă în spitalul județean, unde nimic nu-i gratis, unde „atențiile” au devenit istorie, acum medicii primesc adevărate ofrande. De la intrarea în spital și până la externare, orice serviciu „gratuit” este plătit înzecit de pacienți. Prima „atenție” am scos-o din buzunar atunci când m-am internat la Maternitate. De cum asistentele s-au văzut cu banii în mână și-au adus aminte că au perfuzii pentru dilatare. Medicul nici n-a asistat la naștere. M-a consultat și a aruncat asistentelor: „Dacă este nevoie, mă chemați”. Evident, n-a fost nevoie. În timp ce așteptam să-mi revin după naștere, am auzit o femeie țipând: „Ajutor, vine copilul!”. Nimic. După câteva minute, același strigăt de ajutor. Era schimb de tură, șase fără ceva. Asistentele care veneau își savurau cafeaua, nu aveau timp de nașteri. În final, femeia a născut singură. La scurt timp, una dintre asistente a venit la patul femeii să-și ia obolul: săpunul și prosopul. Ca să-i schimbe copilul de scutec scoteam cinci mii din buzunar și furam glucoză, că de supliment de lapte nu se punea problema. Ce s-a schimbat în ultimul deceniu a fost doar „atenția”, care acum se dă în euro. Pachetul de Kent și cafeaua „naturală” au fost înlocuite de plic. O prietenă îmi zice să facem și noi, presa, ceva, cu șpaga din spital, că un anestezist a cerut 50 de euro de la un proaspăt tătic. Numai cine n-a fost internat prin spital nu știe cât costă un serviciu medical „gratuit”! La Urgență, omul în halat alb se uită altfel la tine când lași câțiva zeci de lei. Înainte de operație, prețul se discută în saloane. Evident, cei mai vinovați sunt pacienții, care nu merg la „domnu doctor” cu buzunarele goale. La un moment dat credeam că un salariu bunicel îl va feri pe omul în halat alb de ispita atenției. Dar aveam să mă înșel. Veniturile medicilor de familie trec de 10.000 de lei. Dar credeți că și-au lepădat și năravul odată cu părul? Altfel, medicii nu plătesc pentru greșelile lor. Am auzit că, recent, o persoană operată de peritonită de un monstru sacru al medicinii constănțene nu și-a mai revenit niciodată din operație, iar un asis-tent medical a decedat după ce a încăput pe mâna unui coleg de breaslă. Sunt cazuri care se îngroapă repede, unde ceilalți colegi aruncă un pumn de țărână peste trupul unui om omorât cu zile. Nu se gândesc că, la rândul lor, și ei pot cădea victimă acelorași colegi. Dacă buzunarul omului în halat alb este pătat demult, acum o pată mare de sânge se întinde la rever.