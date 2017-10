Parcări în lanţuri

Parcări în lanțuri

Primăria Constanța are o slăbiciune pentru toate lucrurile care încep cu PARC. Că sunt parcurile Constanței, parcul auto al RATC, parcele de terenuri pe faleză sau simple parcări, administrația municipală a făcut tot posibilul să le transforme din bunuri publice în surse de înavuțire pentru anumiți acoliți sau prieteni ai actualei conduceri locale. În această ordine de idei, constănțenii de rând au descoperit că nu mai au dreptul să-și parcheze autoturismele în centrul orașului sau pe marile bulevarde și străzi. Cu toate că municipiul se confruntă cu o gravă problemă – lipsa locurilor de parcare, autoritățile locale acționează contrar intereselor oamenilor. În loc să construiască parcări, primăria le șterge și pe cele deja existente de pe harta rutieră a Constanței, închiriindu-le în masă diferitor firme și societăți comerciale. O simplă plimbare prin oraș cu autoturismul te umple de nervi. Parcările publice pe care le știam cu toții de ani de zile au fost puse sub cheie de primărie. Fie că te afli în zona Poștei mari, la Casa de Cultură sau Dacia, locurile de parcare construite pe spațiu public, cel mai adesea chiar pe trotuar, sunt inaccesibile șoferului de rând. Lanțuri cu plăcuțe inscripționate cu numele vreunei firme te împiedică să parchezi. De ce? Parcările au fost închiriate de Primăria Constanța pentru angajații sau clienții unor anume societăți. Așa se face că există cluburi de noapte care țin blocate, pe timpul zilei, zeci de locuri de parcare în zone aglomerate din oraș, pe motiv că acestea sunt destinate clientelei. Nu știu ce clienți ar avea un club de noapte la ora prânzului, însă cu certitudine știu că parcările în cauză stau goale, ferecate cu lanțuri, spre frustrarea su-telor de șoferi constănțeni care roiesc minute întregi prin zonă căutând un loc unde să poată staționa. Pe bulevardul Tomis, chiar în dreptul Casei Albe, autoritățile locale au decis să sacrifice porțiuni semnificative din trotuar pentru a face locuri de parcare. Din perspectiva pietonului nu mi s-a părut firească această mișcare, însă nu am comentat gestul considerând că astfel s-ar mai rezolva din problema crizei de parcări din oraș. Însă am constatat că m-am înșelat deoarece primăria nu a dat constănțenilor, chiar și cu plată, acele locuri de parcare, ci le-a închiriat unor privați care imediat le-au îngrădit. Îmi amintesc și de niște parcări supraetajate de care vorbea primarul în campania electorală, însă nu am mai auzit nimic despre ele. În schimb, șoferii constănțeni sunt vânați, zi și noapte, de caracatițele primăriei, care abia așteaptă să le înțepenească roata de la mașină ca să le ia banii. Degeaba țipi nervos către polițistul comunitar că pur și simplu nu ai unde să parchezi în orașul acesta din moment ce primarul a luat parcările constănțenilor și le-a dat spre folosință unor firme, iar în schimb nu ți-a dat nicio alternativă. Poate doar aceea de a renunța la mașină și să te îngrămădești în Maz-urile RATC unde plătești cel mai mare preț pe bilet din țară.