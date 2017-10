Până şi pereţii sălilor de judecată au urechi

Până și pereții sălilor de judecată au urechi

Nu știu dacă procesul fraților Vasea poate fi considerat pro-cesul anului sau e o mascaradă, așa cum l-au numit unii cititori în comentariile făcute pe site-ul ziarului nostru. Cu siguranță însă, rar mi-a fost dat să văd în cei 12 ani de când culeg informații din justiția constănțeană, situații în care procesul se desfășoară cu ușile închise fără ca acest lucru să fie prevăzut în codul de procedură penală, ci doar de dragul avocaților, de a le proteja imaginea și demnitatea inculpaților. De ce ar fi frații Vasea și părțile vătămate oamenii de afaceri care trebuie protejați și de ce nu ar beneficia și alți afaceriști cu procese penale de astfel tratamente nu pu-tem înțelege?! În acest mod, pentru protecția tuturor „investitorilor“, mai toate ședințele de judecată s-ar desfășura fără publicitate și judecătorii, în special magistratul Doina Drăguinea, ar scăpa de stresul de a vedea presa în sală. Pentru cei care comit crime, tâlhării și alte găinării, ședințele de judecată se pot face în prezența publicului pentru că, oricum, acești indivizi nici măcar nu visează ca judecătorul sau avocatul din oficiu să se gândească măcar o clipă că li s-ar putea șifona imaginea și că se află sub „veșmântul“ prezumției de nevinovăție. Cert este că, fără a avea parte de îngăduința judecătorului de a ne permite să asistăm la proces, cititorii noștri, sub protecția anonimatului, ne-au informat și acum și la termenele anterioare, prin comentariile apărute pe site, cum s-au desfășurat ostilitățile în sala de judecată. Așa am aflat că, nici de această dată, judecătorul Doina Drăguinea nu s-a putut abține și i-a „urecheat” pe unii avocați care ar fi avut, după presupunerile ei, tupeul de a da „din casă” și a spune presei ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. Deși, probabil, a avut parte de „regrete“ și de promisiuni că nu se va mai repeta, judecătorul va fi dezamăgit și de această dată. Era mult mai inspirat magistratul dacă ar fi făcut aceste observații în particular și nu într-o sală de judecată, unde până și pereții par a avea urechi. Și, în plus, de ce s-ar teme magistratul de presă dacă respectă în totalitate legea și nu înclină balanța în favoarea sau defavoarea unora dintre părțile implicate? După ce a acordat atâta protecție inculpaților, părților civile și vătămate, mai rămâne ca judecătorul să ofere același tratament și martorilor, pentru că și aceștia s-ar putea gândi că presa i-ar putea pune într-o lumină proastă. Și astfel, justiția constănțeană „reușește" să capete și mai multă „credibilitate" pentru trans-parența cu care se înfăptuiește dreptatea, pentru respectarea legilor care ar trebui să-i călăuzească și deschiderea pe care o au unii judecători în fața presei… 