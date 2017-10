Paint ball cu rahat

Or avea bube-n cap Ridzi și Udrea, DAR are și Nemirschi, Năstase nu-i bărbat, iar Geoană este șef de bostănărie. Adevărat că Adrian Năstase se ascunde de justiție, iar Mazăre este deplasat, DAR discursul lui Băsescu este golănesc, se amestecă în treburile procurorilor și are Flota și casa din Mihăileanu la pasiv. Dialogul potentaților zilei, purtat prin intermediul presei, a devenit insuportabil. Mă întreb cum sunt primite toate aceste replici JENANTE de către aceia care chiar au probleme în această perioadă. Când ți-ai pierdut serviciul sau ești pe cale să rămâi șomer, când patronul nu ți-a mai plătit salariul de luni de zile, când copiii tăi umblă căpiați în căutare de slujbe, când băncile îți bat la ușă pentru ratele restante, când trebuie să vinzi, în pierdere, ce mai ai prin casă pentru a-ți hrăni familia, cred că îți vine să spargi televizorul auzindu-i pe acești politicieni prosperi cum se porcăiesc aruncând vina unii pe alții. Cel mai enervant este că nu neagă acuzațiile care le sunt aduse, ci re-plica preferată este „dar și Cutărică a făcut și-a dres”. Fiecare își scuză derapajele sau nesimțirile prin faptele adversarului politic. Asta-i chiar culmea, de ce noi, românii, am alege să ne uităm la el, când putem să ne uităm la celălalt? Este o sinceră indignare în discursurile politicienilor, cu toții fiind convinși că argumentul forte îl reprezintă măgăria altuia. Dacă le-am spune acestor oameni că întâi ar trebui să se uite în oglindă și apoi să arate cu degetul pe alții, le-am răsturna o întreagă viziune despre lume și viață. Da, domnule, ne-ați convins, nu mai avem nevoie de niciun discurs, toți furați și sunteți nesimțiți și vă urmăriți numai interesele personale, durându-vă-n cot de problemele românilor. Da, ne-am prins, e o competiție, dar nu o competiție în folosul nostru, ci o competiție de imagine: cine reușește să-l mânjească mai eficient și mai convingător pe celălalt, un fel de paint ball cu rahat, pentru ca măgăriile sale să pară mai mici și mai suportabile în preajma campaniei electorale. Da, este clar, în toamnă, din nou nu o să avem pe cine să votăm și iarăși o să alegem răul cel mai mic și omul cel mai puțin atins de grețoasele proiectile pentru a ne conduce pe aceeași cale pe care cu toții o vedem proastă și păguboasă. Nicio ieșire, niciun pic de bun simț la orizont.