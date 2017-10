Păgubaşii suntem noi

Păgubașii suntem noi

Nu există păgubaș și nici vreo plângere penală - acesta este argumentul folosit de inculpatul Nicușor Constantinescu în comunicatul trimis presei, în urma anunțului că DNA i-a trimis, în sfârșit, în judecată pe Radu&Nicușor plus încă 35 din grupul lor de interese. Din păcate, păgubașii suntem noi, constănțenii, deloc stimabile inculpat! Că instituția care ne reprezintă, Consiliul Local Municipal Constanța (CLM), a refuzat să se constituie parte civilă în proces este altă mâncare de pește și este întrutotul condamnabil. Mai ales în condițiile în care prejudiciul cauzat prin restituiri și atribuiri ilegale de terenuri este estimat la 114 milioane de Euro, dintre care circa 36 milioane Euro în dauna municipiului Constanța! Păi cum să voteze Consiliul Local Municipal, în majoritate PSD, constituirea ca parte într-un proces împotriva șefului cel mare? Să ne înțelegem, este vorba despre tânărul în costumație de război care le stă dinainte, trăgând arogant din trabuc, atent la orice abatere, gata să sancționeze pe oricare ar simți nevoia să se remarce sau să iasă din linia partidului de la care sug cu toții. Am asistat și la situația în care un consilier de la alt partid s-a trezit să nu fie de acord cu un oarecare proiect de lege, imediat primarul amintindu-i cum i-a înlesnit CLM cumpărarea unui teren în Mamaia. Cârdășia este pe față, orice „defectare” fiind îndată sancționată fără milă. Mai aveți vreo îndoială? Consilierii nu se reprezintă decât pe ei, iar sentimentele de afecțiune, de obligație sau de frică față de cel care le controlează destinele sunt peste orice îndatorire ar simți-o vizavi de electori. Mai am o nelămurire vizavi de comunicatul trimis ieri de purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța: de ce inculpatul Nicușor Constantinescu se folosește de sigla Consiliului Județean și de angajații consiliului, plătiți din banii noștri, pentru a se dezvinovăți de acuzațiile pe care și le-a atras în altă calitate, aceea de consilier municipal? De ce oamenii ăștia au tendința să se identifice cu funcțiile pe care vremelnic le ocupă? Cine i-a modificat certificatul de naștere și i-a adăugat numele „președinte CJC” în coadă? Am concluzionat însă, după ce am citit presa de ieri, că și corul lingușitorilor a contribuit la creșterea ego-ului acestui individ până la identificarea cu instituția publică în care se lăfăie. Un ziar local la care am și lucrat pe vremuri (era, pe atunci, anti-Mazăre) a publicat ieri, fără jenă, în capul primei pagini, „La mulți ani, Nicușor Constantinescu!”, cu poză și trimitere în pagina 3, toată plină de realizările conducătorului iubit. Nu vă sună, cumva, cunoscut? Nu vă dă fiori pe șira spinării? Nu vă trezește spaime de care ne credeam cu toții scăpați după decembrie 1989? Dar domnișoara candidată PSD școlită în Anglia - care se numără printre proprietarii ziarului - ce părere o avea despre o „limbă” aplicată cu atâta precizie și hotărâre? Cu ce publicație britanică am putea oare compara această producție editorială? Nici nu mai discut acum în ce context economico-profesional au acceptat ziariștii cu pricina să-și pună semnăturile pe un astfel de material, îmi exprim doar convingerea că altundeva în România anului 2008 nu ar putea apărea ceva similar. Să fim mândri, așadar, că trăim în Republica Mazăre, care a făcut posibilă o asemenea întâmplare publicistică! Satisfacția ar trebui să compenseze până și tristețea provocată de paguba de 36 milioane Euro pe care ziariștii de la Observator de Constanța au uitat să o treacă printre realizările sărbătoritului Nicușor Constantinescu.