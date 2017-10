OPC, stinge ţigara!

OPC, stinge țigara!

În hotelul în care am fost cazată la București n-am putut să aprind o țigară. La fast food, același lucru. La Constanța, însă, în multe dintre locațiile cu sau fără fițe, nu există nicio piedică din acest punct de vedere. La ultimul etaj al mall-ului Tomis, se fumează în draci. Cine a călcat în mall sâmbătă după-amiaza a plecat afumat de acolo. Căutăm o masă liberă la Mc Donald’s. Ne așezăm lângă locurile rezervate barului de vizavi. În spatele nostru, un grup de tineri se refulează după o săptămână grea. Puștanii fumează țigară de la țigară, apelează continuu de pe telefoanele scumpe și, din când în când, găsesc răgaz și vorbesc între ei. La trei cuvinte rostite se aude o înjurătură. Le aude și copilul meu, însă nu reacționează. Ne ustură ochii. Nu mai rezist. Gata, distracția de week-end s-a terminat. Îi spun copilului să mănânce mai repede pentru a putea să ieșim la aer curat. Cui să-ți ceri drepturile? Autoritățile, în speță Oficiul pentru Protecția Consumatorului, nu mai are nicio credibilitate. E doar un „bau-bau” de Halloween. În repetate rânduri am sesizat insti-tuția vizavi de încălcarea legislației privind amenajarea unui spațiu pentru nefumători. Din nefericire, zona desti-nată copiilor este înconjurată de mesele fumătorilor. Fotoliile de la bar sunt așezate la o distanță de câțiva centimetri de scaunele unde stau cei mici. Din păcate, inspectorii se mulțumesc cu dughene de cartier, fără să îndrăznească că „calce” ditamai agentul economic și să-l oblige să respecte legea.