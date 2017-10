Onoarea? Le-o reperează conu’ Mazăre!

I.L. Caragiale: „Leanca: Da’ domn’ judecător, onoarea mea, săru’ mâna, nereperată, cum rămâne? Prevenitul (malițios): Las’ că ți-o reperează domn’ Mitică!” Gheorghe Stoica, a.k.a.* Popa Stoica, a.k.a. Răspopitul Stoica este unul dintre consilierii municipali ai lui Mazăre. Nu cred că l-am auzit vreodată vorbind (în calitate de laic), pentru simplul fapt că nu are vreo părere, alta decât primarul. Este doar un glas din rumoarea aprobativă care însoțește de regulă „genialele” replici ale lui Mazăre sau din rumoarea peiorativă stârnită când se trezește demnitatea în vreun liberal sau pedelist care cutează să îl contrazică pe marele conducător. Felix Stroe este mult mai prezent în Consiliul Local Municipal Constanța, el remarcându-se prin discursuri pline de mulțumiri la adresa iubitului primar și de aprecieri față de ideile sale mărețe. Nu se lasă mai prejos nici când este vorba de beștelit consilierii municipali de altă culoare decât cea roșie, atunci când îndrăznesc să ceară vreo explicație sau să vină cu vreo propunere care să contrazică măcar cu o iotă dorințele șefului său pe linie de partid. Mircea Dobre a.k.a. „Dobre și fiii” are o firmă abonată la contractele cu Primăria și Consiliul Județean Constanța, adică la banii noștri. Milioane de euro a încasat din programul „Laptele și cornul” și din pachetele destinate pensionarilor Constanței. Pe el sunt sigură că nu l-am auzit vreodată vorbind în ședințele CLM Constanța, mi s-a părut că este mai degrabă preocupat să nu iasă cu nimic în evidență. Singura lui treabă este să se prezinte la ședințe și să se țină bine de cartonașul pe care cei de la Primărie au avut grijă să scrie „PENTRU”, ca să nu aibă consilierii PSD nevoie de prea multă concentrare pentru a decide când să ridice mâna la vot. Dănuț Moisoiu are și el un cartonaș pe care îl folosește la unison cu grupul PSD, cu toate că, oficial, aparține grupului PDL. Îmbrățișat frecvent și alintat de Mazăre cu apelativul „Iepuraș”, s-a dovedit a fi „Cârtița” din interiorul PDL Constanța, pentru asta pedeliștii excluzându-l din partid. Tupeul măzăristului a mers până acolo încât a dat în judecată formațiunea politică pentru că l-a exclus, reușind astfel să tărăgăneze înlocuirea sa în consiliul municipal, unde fusese ales pe listele PDL. Acum nu sunt sigură dacă PDL a insistat destul în demersul de a oficializa dez-pedelizarea lui Moisoiu, căci și acolo sunt diverse coterii, cert este însă că Iepurașul-cârtițoi este omul lui Mazăre. Pe acești patru consilieri vrea primarul să-i declare cetățeni de onoare. Pentru că este foarte „onorabil” să votezi la comandă, să fii înregimentat într-un grup de oameni fără opinii personale, sclavi ai propriilor interese meschine și ai intereselor de grup care guvernează Constanța. Pentru că este mai ales „onorabil” să fii doar o fantoșă fără substanță, să nu reprezinți pe nimeni, căci voturile pe care constănțenii ți le-au acordat ca să le aperi interesele le-ai tranzacționat din start, en gros. Pentru că este cu deosebire „onorabil” să aparții unei caste aparte, care-și are până și cartierul său (Cartierul Consilierilor, de pe malul mării, fiind înființat special pentru vilele „celor mai iubiți” dintre constănțeni), castă care s-a bucurat de-a lungul timpului de tot felul de privilegii, de la terase în Mamaia până la terenuri în Constanța și afaceri profitabile ce au generat consistența declarațiilor de avere. Extrem de „onorabil” este și să-și voteze între ei titlurile de cetățeni de onoare, care le dau dreptul la subvenții pentru utilitățile pe care cetățenii ce nu-s „de onoare” le plătesc întregi și la atribuirea în proprietate a unor terenuri din patrimoniul municipiului. Cine o să mai știe, peste zeci de ani, că în asta a constat „onoarea” lor, pentru noi „nereperată”? Urmașii, care vor trăi foarte bine din averile strânse în urma compromisurilor oficializate cu ajutorul cartonașelor pomenite mai sus, se vor putea lăuda cu părinți sau bunici onorabili, având patalama la mână în sensul ăsta. Că doar le-o reperează îndată conu’ Mazăre! Onoarea… _____________________________________ *abreviere pentru „Also known as” (limba engleză), care înseamnă „cunoscut și ca” sau „alias”; abrevie-rea este folosită și cu sens ironic.