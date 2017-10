O zi fără REALITATEA lor

Ați mințit poporul cu televizorul! Se striga acum 20 de ani și mai bine, dar, cum legea nescrisă a firii spune că istoria se repetă, sloganul este valabil și astăzi. Din nefericire, fenomenul este acum savurat de bunăvoie de o societate în mare parte tot înfometată, la propriu și la figurat, dar guvernată de această dată doar de… haos. După ieșirea din întunericul absolut de până în 1989, am descoperit și noi democrația! Libertatea! De gândire, de exprimare, de mișcare… Fiecare în felul lui, însă, fără a încerca câtuși de puțin să armonizăm binele nostru cu al celor de lângă noi. Și, în aceste condiții, în 20 de ani nu a fost greu deloc să consolidăm o societate propice promovării adepților teoriilor machiavelice. Așadar, un teren propice pentru planurile lor de mărire cu orice preț, pentru însămânțat cele mai absurde teorii, pentru cultivat personalități controversate pe post de modele pentru societate, dar mai ales pentru a ne alimenta nu cu pâine, nici cu circ, ci doar cu ură și înverșunare. Ne-am lăsat pradă manipulării, iar tot acest exercițiu a fost și este instrumentat cum altfel dacă nu prin intermediul mass-media, de preferat, nu-i așa?, televiziunea. Aș vrea să vină ziua în care să nu mai înghițim mesajele trunchiate și REALITĂȚILE vădit distorsionate ale unor posturi de televiziune cu pretenții deontologice. Aș vrea să vină ziua în care moderatorii să nu mai fie deținătorii adevărului absolut și nici să nu mai fiu nevoită să asist la punerea la zid a invitaților doar pentru că sunt din altă tabără decât cea din care face parte proprietarul postului de televiziune. Aș vrea să vină ziua când „news alert-ul” să-și merite numele, când vestea unui cutremur de mică intensitate să nu mai fie dată la pachet cu imagini de la catastrofele din februarie 1977, când unui deputat, fie el și reprezentant al unei minorități etnice în parlament, nu i se va mai refuza intervenția pentru a prezenta REALITATEA referitoare la opțiunea electorală a comunității din care el provine… Aș vrea să vină o zi în care orice mijloc de informare, presă scrisă, audio sau video, să pună mai mult accent pe componenta sa educațională și mai puțin pe cea… manipulatoare! Aș vrea să vină o zi fără… REALITATEA lor! Din păcate, poate prea puțini dintre noi conștientizează că pe zi ce trece acest atac mediatic este din ce în ce mai agresiv, că suntem luați doar pe post de masă de manevră pentru cei care se află în spatele acestor pseudo-mijloace de informare în masă și victime sigure ale dezinformării ridicate de ei la rang de… profesionalism și că, REALITATEA este, totuși, cu totul alta! P.S. Aș minți dacă nu aș recunoaște că, până la un punct, am privit cu interes emisiunile, am rumegat pe îndelete mesajele și am diseminat mai departe informația transmisă de ei. Astăzi, însă, mă încearcă o totală lipsă de încredere în mesajele și imaginile transmise pe post de… REALITATE.