Nenea doctorul omoară presa cu o injecţie letală

Nenea doctorul omoară presa cu o injecție letală

Nenea doctorul a scos injecția din buzunar și amenință jurnaliștii. Spune el că presa este vinovată pentru imaginea proastă pe care o au medicii în România! Războiul a pornit on-line. Un nenea medic, care nu-și asumă nicio responsabilitate, scrie o petiție îndreptată împotriva presei și dă semnalul de luptă. Medici și nu numai se înghesuie să trimită focoase nucleare. Pentru prima dată am aflat câtă ură ascund unii medici. Iată ce spune unul dintre semnatari: „Demult trebuia să se ia atitudine împotriva așa zișilor jurnaliști care fac și ei niște ani de școală, cred că vreo 3 sau 4, învățând o dată pe semestru, fără să aibă măcar habar cât învață un student la medicină. (…) Dacă aș fi doctor nu aș mai trata niciodată un jurnalist. Ar trebui ca nici un doctor din țara asta să nu se mai uite la ei!”. Bine că nu aveți puterea de decizie a lui Hitler, altfel Auschwitz s-ar fi reinventat! Cu un săpun și ceva gaze ați fi rezolvat problema presei din România. E bine de știut că foarte puțini jurnaliști au absolvit o facultate de profil. Am mulți colegi de profesie ingineri și juriști, care au dat examene grele la facultate. Inclusiv subsemnata a trecut prin treapta I, treapta a II-a, examen de bacalaureat, iar examenul de intrare la Facultatea de Drept a fost foarte dificil dată fiind concurența. Să știți că n-am intrat doar pe baza unui test grilă din Biologia de clasa a XI-a, așa cum se intră acum la Facultatea de Medicină. Unul cere „deontologilor” să-i explice după ce „au muncit 30 de ore, atât cât durează o gardă plus programul de ziua următoare” cum se simt când se întorc acasă? Păi, cum să vă explic, domnule doctor, dumneavoastră v-ați ales această meserie. Un alt medic recunoaște public că îi este „silă de presa din România!”. Și nouă ne este rușine de medici care nu știu să pună un diagnostic, care se uită întâi la buzunar și apoi iau temperatura, care nu stau lângă tine la naștere decât dacă dai câteva sute de euro, care spun că „florile nu se mănâncă” când vrei să-i mulțumești că te-a consultat, care te omoară cu zile pentru o peritonită, care fac experiențe pe tine sub numele de „transplant”. Este adevărat, nu toți medicii se comportă astfel. În cei zece ani de presă am cunoscut adevărați oameni, pentru că trebuie să fii întâi OM și apoi medic. La redacție au venit mai mulți pacienți care au dorit ca prin intermediul ziarului să aducă mulțumiri unui medic care le-a salvat copiii. Am apelat, de multe ori, la sfatul unui medic pe care l-am primit cu încredere și în mâinile cărora mi-am pus viața. Lor le mulțumesc. Dar am întâlnit și medici care au luat din buzunarul pacientului și ultimul leuț. Ultimul editorial pe care l-am scris pe tema șpăgii din sistemul sanitar a atras cele mai multe comentarii rușinoase la adresa oamenilor din sistemul sanitar. Pe site-ul Cuget Liber apăruse chiar un mercurial al șpăgilor din Spitalul Clinic Județean Constanța. Medicii sar la gâtul ziariștilor, acuzându-i de imaginea negativă pe care o au în România. Stimați medici, dacă presa ar fi mințit în toți acești ani și dumneavoastră chiar nu ați luat șpagă, nu ați pus diagnostice greșite, nu ați lipsit de la program, credeți că populația nu ar fi sărit să vă ia apărarea? Din contră, de fiecare dată când scriem despre problemele sistemului sanitar, oamenii ne încurajează. Măcar așa se simt și ei răzbunați. Doar cine n-a trecut niciodată pe la medic nu-mi dă dreptate. Doar cineva care n-a stat niciodată ore în șir în fața unui cabinet medical nu-mi dă dreptate. Doar cine n-a fost internat măcar o zi într-un spital nu-mi dă dreptate. Un medic care a semnat petiția este convins că doctorii vor pierde în acest război, întrucât jurnaliștii au TOATE armele. Greșiți, armele sunt la dumneavoastră: cunoștințele dobândite în timpul facultății, stetoscopul și bisturiul. Luptați cu ele și atunci veți câștiga războiul!