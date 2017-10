Mulţumim, domnule Mazăre!

Mulțumim, domnule Mazăre!

Mazăre și-a publicat pe pagina de internet a Primăriei raportul de activitate în fruntea Constanței din perioada 2004 - 2008. Râuri de realizări, mărețe împliniri și ctitorii nemaiîntâlnite între zidurile vechiului Tomis au prins viață sub mistria de constructor șef a primarului. Îți dau lacrimile nu altceva când te gândești la ce noroc a dat peste Constanța și constănțeni cu acest fiu al mării, revoluționar de la 89. Nicio neîmplinire sau supărare pentru edilul șef, care a avut un mandat așa cum de mult nu s-a mai văzut în administrația publică din România. Raportul său de activitate stă mărturie. Însă primarul Mazăre a omis să vorbească despre multe alte lucruri, mergând pe principiului gardului vopsit pe dinafară. Pe alocuri, am impresia că vorbește despre un cu tot alt oraș și nu despre Constanța. Să vă spun una bună? Mazăre se laudă că în mandatul 2004-2008 a amenajat parcuri noi și le-a extins pe cele existente. Mulțumim, domnule Mazăre!... Dar să luăm lucrurile în ordinea în care edilul vorbește despre ele și vom ajunge și la spațiile verzi, atât de dragi lui. Așadar, să începem cu drumurile publice. Primarul se laudă cu asfal-tarea carosabilului și semaforizarea intersecțiilor. Dar cum rămâne, stimabile edil, cu trotuarele, cu aleile pietonale? Dacă nu sunt invadate de autoturisme, sunt pline de gropi, șanțuri și mizerie. Numai mașinile au dreptul să circule prin oraș? Cum rămâne cu criza locurilor de parcare? Câte parcări ați construit pentru constănțeni în ultimii patru ani pentru a avea tupeul fantastic ca acum să vânați șoferii ca pe hoții de cai pentru a le pune caracatițe pe roți și să le luați banii? Și nu mă refer aici la parcările pe care le-ați făcut mutilând trotuarele și pe care mai apoi le-ați închiriat privaților. Mulțumim, domnule Mazăre!... Siguranța cetățenilor. Vorbiți doar despre înființarea Poliției comunitare în mai 2008, în prag de alegeri locale, care se ocupă însă mai mult cu montatul caracatițelor pe mașini. Și, bineînțeles, despre firmele private de pază care asigură securitatea în intersecții pe banii din taxa de protecție. Dar nu spuneți nimic despre Constanța - unul dintre cele mai violente orașe din țară, cu bandele de interlopi care se bat în plină zi, în plină stradă. De ce, la capitolul siguranța cetățenilor, nu ați trecut la realizări și faptul că v-ați achiziționat un pistol pe care îl purtați tot timpul, deși aveți și suite de gărzi de corp. Din câte îmi amintesc, cu gurița dumneavoastră mărturiseați că nu vă simțiți în siguranță în Constanța. Mulțumim, domnule Mazăre!... Curățenia orașului. No comment. Citiți zilnic în Cuget Liber rubrica „Mizeriile Constanței” și vă veți da seama de ce comentariile sunt de prisos. Mulțumim, domnule Mazăre!... Serviciul de ecarisaj. „Biobaza este singura din România care respectă integral legislația în vigoare (mediu, controlul medicamentelor, bunăstarea anima-lelor, neutralizarea cadavrelor)”, se laudă Mazăre în raport. Să le spună cineva și părinților micuței Valentina, fetița de șase ani mâncată de câini, în Constanța, aceste realizări. Vedem cât de bine gestionează Primăria problema câinilor comunitari. Printre blocuri, în parcări, prin parcuri, astfel încât zilnic, la spital, se prezintă peste 70 de persoane mușcate de câini. Mulțumim, domnule Mazăre!... Turism. Singura zonă turistică din Constanța, în concepția Primăriei, este Mamaia. Doar aici s-a mai făcut câte ceva. O cursă de bărci, un spectacol aviatic, câteva spectacole cu dansatori latini. Nici un cuvânt, nicio fărâmă de interes pentru turismul cultural și istoric din Constanța. Așa cum nu a existat niciodată vreo preocupare a administrației locale către zona veche a orașului, Peninsula. Zona istorică a Constanței se prăbușește într-o mare de mizerie și indiferență. Ea nu s-a numărat printre preocupările primarului. Mulțumim, domnule Mazăre!... Parcuri, spații verzi. Da. Și ele intră la realizările lui Mazăre. Spațiile verzi pe care se construiesc într-o veselie blocuri, spațiile verzi care sunt vândute de Primărie clientelei, spațiile verzi din Mamaia care s-au transformat în hoteluri. În Constanța, spațiile verzi sunt pe cale de dispariție. Asta e realitatea, iar primarul o numără printre realizările sale. Bravo! Mulțumim, domnule Mazăre!... Și ultimul capitol, dar nu cel din urmă - Mediu. Cum spuneam și mai sus, primarul se mândrește cu amenajarea unor parcuri noi și extinderea celor existente. Mai mult, s-au plantat în neștire copaci că nu mai ai loc de ei prin oraș. Din păcate, nu îl putem contrazice pe Mazăre. Într-adevăr, a avut grijă să amenajeze pe o bună bucată din parcul Tăbăcărie un ditamai mallul, a avut grijă să extindă parcul de la Gară cu un șantier de construcții pentru un locaș de cult și un magazin de mobilă, a înfrumusețat Parcul de la Casa de Cultură cu câteva biserici și s-a săpat o groapă și pentru o catedrală. Mulțumim din inimă, iubitule conducător, pentru măreția rea-lizărilor care ne luminează zi de zi viața și viitorul!...