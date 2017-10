Misterul morţii lui Petrică Iordache

Misterul morții lui Petrică Iordache

Omul de afaceri Petrică Iordache a fost găsit mort pe plaja Modern din Constanța. Subiectul este dezbătut de aproape o săptămână în mai toate ziarele locale și chiar pe posturi naționale de televiziune. Moartea fulgerătoare a bărbatului a lăsat loc multor speculații. Cunoscut în rândul constănțenilor mai ales ca patron de cluburi de noapte și hoteluri în Mamaia, Petrică Iordache avea, însă, și afaceri în domeniul imobiliar sau în cel al vânzărilor auto. În plus, bărbatul investise într-o fabrică de BCA, iar surse apropiate lui spuneau că această afacere nu mergea prea bine și că Petrică Iordache ar fi fost chiar în pragul unui colaps financiar. El vânduse de curând un hotel pe care-l deținea în stațiunea Mamaia, dar care nu era finalizat. Crimă, accident stupid sau sinucidere? Sunt trei ipoteze luate în calcul de cei care dezbat sau realizează propriile anchete în acest caz. După urmele descoperite la fața locului, omul de afaceri ar fi putut aluneca de pe pietrele acoperite cu vegetație marină. Scoaterea cadavrului s-a dovedit dificilă din cauza poziției acestuia, corpul fiind prins între pietre. Singurul semn vizibil de violență l-a reprezentat o arcadă spartă. O altă ipoteză îl prezintă pe miliardar - don Pedro, cum îl mai apelau unii apropiați - drept victima unei răfuieli din lumea interlopă. Mai mult, s-a zvonit că afacerile cu mașini acopereau altele necurate și că miliardarul s-ar fi ocupat și cu traficul de droguri. Aceste așa zise ilegalități nu s-au confirmat niciodată, pentru că Petrică Iordache nu a fost pus sub vreo acuzare. Dar și în această situație, se fac fel și fel de supoziții, cum că Iordache ar fi „lucrat chiar sub privirile și cu acordul oamenilor legii”. Se mai spune că, în noaptea fatidică sau ceva mai înainte, Iordache ar fi pierdut o sumă mare de bani la jocurile de noroc din cazinouri și că această situație l-ar fi putut determina să recurgă la un gest extrem. Apropiații săi exclud, însă, cu vehemență această posibilitate, caracterizându-l pe Iordache ca pe un om plin de viață, care ar fi trecut peste orice fel de obstacol. La rândul lor, oamenii legii afirmă că, din punctul de vedere al anchetei criminalistice, nu există nici un dubiu cu privire la împrejurările în care și-a pierdut viața, considerând că a fost un accident nefericit și că bărbatul s-a dezechilibrat în momentul în care s-a aplecat pentru a-și băga mâinile în apa mării. De altfel, rezultatele expertizei medico-legale arată că decesul a survenit în urma unei asfixii mecanice provocate prin înec. Cu toate acestea, se fac fel de fel de formalități pentru a se elimina orice supoziție. Rezultatul analizării probelor trimise la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici din București ar trebui să stabilească dacă în corpul bărbatului se aflau substanțe care i-ar fi produs o stare de amețeală și au condus la moartea accidentală. Misterul morții lui Petrică Iordache rămâne un subiect peren pentru toți ziariștii. Toate dubiile care au planat asupra acestei dispariții ar putea fi spulberate după finalizarea anchetei sau niciodată. Nu ar pentru prima oară când moartea unei persoane ar rămâne neelucidată și când un posibil criminal s-ar bucura de libertate. Cert este că adevărul e dincolo de noi: la doi metri sub pământ, în Cimitirul Central. 