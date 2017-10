Miroase a blat

Au rămas mai puțin de nouă luni până la alegerile locale, când constănțenii își vor alege noul primar. Deși pare mult, partidele politice au început să intre în criză de timp, mai ales acelea care nu și-au găsit încă persoanele potrivite pentru a candida. În afară de PSD, care merge pe mâna actualului edil Radu Mazăre, celelalte formațiuni ezită să scoată în față un candidat, pe care să-l prezinte cu șanse. Doar Radu Comănici, bucuria celor mici, a ieșit singur la înaintare și s-a autopropus „candidat unic“ din partea tuturor partidelor politice, exceptând PSD. Cum era de așteptat, nimeni nu l-a băgat în seamă, nici măcar partidul al cărui lider este. Cele mai mari așteptări sunt, însă, din partea PD și PNL. Partide puternice, cu experiența guvernării, ar trebui să găsească oricând o alternativă viabilă pentru orice tip de candidat, nu numai pentru Mazăre. Deși se află în cel de-al 12-lea ceas, nici democrații, nici liberalii nu-și pot asuma răspunderea unui astfel de om. Se sondează, fac studii sociologice, aduc oameni noi în partid, scormonesc adânc printre activiști, dar tot degeaba. Trag de timp mai ceva ca fotbaliștii din Il Calcio, aflați în avantaj pe tabela de marcaj. Timpul nu se lungește și nici nu devine mai îngăduitor cu ei. Din contră, îi sancționează drastic și, cu fiecare zi care trece, le diminuează și mai mult șansele unei reușite la Primăria Constanța. În lipsa unui candidat, atât democrații, cât și liberalii speră ca Mazăre să se bată singur și să nu reușească să câștige încă din primul tur. Gura târgului vorbește însă și de alte calcule, care se fac în spatele scenei politice. Oare își doresc liberalii și democrații constănțeni așa de mult să îl schimbe pe Mazăre din fruntea urbei? Doar toată lumea știe că primarul a fost atent cu mulți PNL-iști și PD-iști de la malul mării, răsplătindu-i cu mici favoruri. Ba un teren, un contract avantajos, o afacere prosperă. Nu degeaba au luat Duțu și Dragomir foc când au analizat activitatea aleșilor locali de la Constanța și au mirosit non combat de la o poștă. Cum ar putea consilierul liberal Aurel Butnaru să îl vorbească de rău pe primar, când el îi ridică osanale la toate ședințele? E patron de hotel în Mamaia și are nevoie de sprijinul puterii locale pentru ca afacerile să îi meargă bine. Sau cum ar fi putut democratul Dănuț Moisoiu să se opună defrișării parcului Tăbăcăriei, când una din firmele familiei lui construiește acum mall-ul. De Comănici nici nu mai aducem aminte. Este vândut trup și suflet, cu tot cu partidul lui de la Constanța, PSD-ului local. 