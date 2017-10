Mincinoşii din Consiliul Judeţean

Mincinoșii din Consiliul Județean

De cele mai multe ori, dialogul meu și al celorlalți colegi de la „Cuget liber” cu reprezentanții Consiliului Județean Constanța (CJC) se transformă într-o adevărată aventură prin jungla instituției. Jucăm ping-pong la telefon, de la un serviciu la altul, de la o direcție la alta, sau suntem trimiși în „expediții” pe la diferite uși, așteptând „sine die” ca acestea să se deschidă. Însă cea mai aventuroasă „expediție” de până acum a fost cea pe care am întreprins-o ieri, în încercarea de a asista la una dintre cele mai importante ședințe pentru cultura constănțeană: ședința Comisiei de cultură din CJC, în care aleșii județeni ar fi trebuit să clarifice formula de reorganizare a instituțiilor de cultură. Ședința a fost programată pentru ora 11.00 și s-a ținut pe terenul lui Cristian Zgabercea, directorul Direcției de cultură a CJC, la biroul său din strada Magnoliei. Puțin după 11.00, la fața locului, după ce s-a lămurit că ședința de comisie este și ea PUBLICĂ, la fel ca ședințele ordinare ale CJC, mai-marele Cristian Zgabercea a luat cuvântul în fața celor patru consilieri, trecând și peste autoritatea președintelui comisiei, Niculae Peride, și declarând: „Ședința nu este la ora 11.00. Noi ne-am întâlnit acum să discutăm. Ședința publică începe la ora 12.00”. După ce și-a dat ușor genele peste cap, mielușelul Peride nu a reușit să scoată decât vreo două vorbe, pentru a-l aproba pe bosul Direcției de cultură. „Un alegător” remarca foarte bine ieri pe site-ul „Cuget liber” că aleșii județeni au fost votați de constănțeni și „ei sunt cei care decid și îi transmit lui Zgabercea ce are de făcut”. Și nu invers! Tot așteptând pe holurile instituției din CJC, am avut ocazia să remarc cât de „intens” se lucrează în consiliu. Și, evident, mi-au rămas întipărite pe retină și minunatele secretare și asistente ale șefilor CJC care se pendulau din când în când pe hol. Cât timp am încremenit în fața ușii unde se ținea ședința, o singură angajată s-a îndurat să mă întrebe de sănătate. Mi-am updatat apoi informațiile și despre moartea Mădălinei Manole și am înțeles că funcționarii CJC vor susține niște concursuri înainte de a fi dați afară. Puțin după ora stabilită, când am cerut, din nou, permisiunea să asist la dezbateri, mi s-a trântit în față un scurt „Nu se poate acum. Mai așteptați puțin”. Atât din partea asistentei lui Zgabercea, cât și din partea președintelui de comisie care a trecut cu nonșalanță pe lângă mine, părăsind de tot ședința. Când mi s-a permis accesul în birou la așa-zisa ședință publică, mai rămăseseră (mai mult din respect, cred) doar doi consilieri: Maria Magiru și Mihai Petre. Dintr-odată, s-a așternut o tăcere de mormânt și am avut impresia că spectatorii încordați din birou se așteptau să încep eu ședința. În scurt timp, au plecat și ceilalți consilieri și am mai rămas doar eu, Cristian Zgabercea și asistenta lui…să ținem ședința. Ca și cum aș mai fi avut nevoie de confirmări că cei care conduc județul sunt exact așa cum îi percepem în fiecare zi și vi-i înfățișăm în ziar, ieri am văzut niște mincinoși și niște lași (Cristian Zgabercea și Niculae Peride) care, pentru că se cred „băieți deștepți”, nu-i așa, au făcut în așa fel încât să organizeze ședința departe de ochii presei, disprețuind atât reprezentanții mass-media, cât și pe alegătorii care i-au ajutat să ajungă în aceste foruri de conducere.