Mazăre şi cotoirea puilor

Mazăre și cotoirea puilor

„Situația bugetului local este cotoioasă”, jelea întâiul fiu al urbei. Și, pac, dintr-o mișcare de peniță și cinci vorbe meșteșugite, a retezat patru pui din sacoșele pensionarilor, lăsându-i stană de piatră la cozile interminabile. Murmurul se ridică, însă mărinimosul conducător ucide din fașă orice formă de revoltă sau nemulțumire spontană. „E criză, babele mele, facem economie”, le arată el cât de chibzuit poate fi când e vorba de banii publici. „Pachetele bătrânilor Constanței nu se vor mai acorda lunar, ci doar de opt ori pe an, economia fiind de 60 de miliarde de lei vechi”, anunța tot edilul către poporul flămând. În cele din urmă, zecile de mii de pensionari și-au înghițit dezamăgirea, convinse că recesiunea economică l-au strâns pe Mazăre de… gât și de nevoie omul a umblat la pungile lor. Ceea ce nu știu pensionarii este că economia despre care vorbea primarul nu s-a realizat. Ba din contră. Municipalitatea a cheltuit și mai mulți bani pentru pachetele cu alimente, lucru ușor de dovedit. Puii și celelalte alimente achiziționate în 2009 au costat primăria, potrivit site-ului de licitații publice, 16,2 milioane de lei (adică 162 miliarde de lei vechi), produsele respective ajungând lunar în sacoșele nevoiașilor. Numai că anul acesta, în loc să se facă economia promisă de 60 de miliarde de lei, primăria a plătit în plus cu aproape 20 de miliarde față de anul trecut, în condițiile în care numărul de pachete acordate pe an a fost redus la opt. În atare împrejurări, ce am putea înțelege? Că au explodat prețurile la carnea de pui și la celelalte alimente cu peste 50% în decursul a câtorva luni? Asta nu explică de ce prețul inițial al contractului, evaluat în luna octombrie 2009 la aproape 180 miliarde de lei și care prevedea câte 12 pachete de pensionar pe an, nu s-a schimbat cu nimic după finalizarea licitației în luna februarie a acestui an și care cuprindea doar câte opt pui de bătrân. În mod normal, după ce a anunțat că taie din pachetele nevoiașilor, valoarea contractului ar fi trebuit să scadă cu 25%, însă, spre surprinderea multora, a rămas aceeași ca cea stipulată în înțelegerea inițială. Așadar, rămâne o singură ipoteză. Că edilul a vândut pensionarilor opt pui la preț de 12. Sub păturica aruncată de criza economică peste bugetul orașului, edilul și gașca lui își fac de cap, convinși că nu îi vede nimeni. Poate bătrânii au privirea slabă și simțurile tocite de timp, însă mai sunt câteva sute de mii de contribuabili care trebuie să fie atenți la banii lor. Căci toată această mascaradă cu pui și ulei, în valoare de 180 miliarde de lei vechi, se face din taxele și impozitele tuturor constănțenilor și nu din buzunarele lui Mazăre, așa cum tind să creadă clienții din cluburile de pensionari. Cine ar avea de câștigat din această ecuație pe cât de simplă pe atât de perversă este lesne de înțeles. Aceleași firme patronate de pesediști care de ani de zile își încarcă buzunarele cu milioane de euro din banii publici. Unde este economia de 60 de miliarde, din moment ce s-au plătit mult mai mulți bani față de anul trecut, numai primarul poate ști.