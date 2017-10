Mazăre nu-i un gentleman!…

Mazăre a dat ieri ziariștii afară pentru că nu reușise să ajungă mai devreme de ora la care convocase confe-rința de presă și nu apucase să discute chestiunile pe care dorea să le declare. Îl așteptau constructorii care se vor implica în ridicarea de locuințe pentru tineri și nu putea să sară peste discuția cu ei în favoarea capitolului ce-l interesa de fapt, întâlnirea cu presa și, deci, expunerea mediatică. Nici nu-i putem reproșa lipsa de politețe, asta e parfum față de comportamentul din noaptea alegerilor, când reporterul Cuget Liber a fost dat afară din sediul PSD. Iar acum am fost dați afară la grămadă, laolaltă cu reporterii Telegraf - TV Neptun, de pildă, așa că primarul a fost egal nepoliticos cu toți. Bine, nu cred că cei de la Neptun s-au supărat sau și-ar fi permis să plece în semn de protest, cum am vrut noi la un moment dat. Ne-a oprit viceprimarul Gabi Stan, care ne-a spus că Mazăre o să facă și declarații pe alte subiecte decât acela al locuințelor pentru tineri. Nu a făcut declarații din proprie inițiativă, dar Stan avea dreptate, erau în program. Primarul a așteptat întrebarea pe care reporterul TV Neptun trebuia să i-o pună: „Stelian Duțu a declarat că vorbiți des cu doamna Elena Udrea. Confirmați, nu confirmați?” Primarul a mimat surprinderea (Ha ha! – asta-i reacția mea) și ce a urmat a fost un comportament foarte nedemn de un gentleman. (Nu că aș fi avut vreo iluzie sau Mazăre, vreo pretenție în sensul acesta…) Sub aparența unei negații, primarul a lăsat să se înțeleagă, cu zâmbet subțire și ironic, că ar avea, într-adevăr, o relație apropiată cu cea cunoscută ca „blonda de la Cotroceni”. Aplicând o jalnică stratagemă, Mazăre a refuzat să răspundă la în-trebarea „Se poate spune că numirea domnului Popescu la conducerea PD-L Constanța s-a datorat discuțiilor dumneavoastră cu Elena Udrea?”, declarând doar, evaziv, că „este un lucru bun ce se întâmplă în PD-L și faptul că domnul Popescu a fost confirmat”. Chiar după insistențe, primarul nu a negat că ar fi pus la cale, cu Elena Udrea, numirea lui Popescu. Din chestia asta, mai marii PD-L ar trebui, probabil, să înțeleagă că nu Moisoiu-Iepuraș este omul lui Mazăre, ci Popescu și Elena Udrea sunt. Mă aștept ca, zilele astea, să iasă la înaintare nepotul Bobe (nepotul Iepurașului, firește), pe Realitatea TV sau la Neptun, și să invoce spusele lui Mazăre pentru a-l „zdrobi” pe Popescu. Dincolo de hazul situației, nivelul jalnic al vicleșugului la care se pretează Mazăre arată, de fapt, nivelul la care „se joacă” politica românească: nivel de bârfe, vorbe de clacă și telefon fără fir.