Mazăre de Moeciu

Aș fi vrut ca măcar într-un concediu să scap de stigmatul ce-l poartă tot constănțeanul și anume asocierea cu Mazăre. Mi-ar fi plăcut să uit preț de vreo zece zile de toată gloata erbacee tomitană… N-a fost să fie, căci nebănuite sunt căile Domnului… La aproape 600 de kilometri de Constanța, printre căsuțe de vacanță elegante și de bun simț, la puțin peste 1.000 de metri altitudine în Munții Bucegi, „imperiul leguminos” este în plină expansiune. De cum am pus piciorul într-una din pensiunile de la Moeciu de Sus, gazda (la origini constănțean, plecat în inima munților acum câțiva ani pentru a face turism) mi-a făcut degrabă o trecere în revistă a vecinilor: „mai la vreo două locuri lângă mine mai este un constănțean, care are o pensiune, iar Mazăre are și el, la vreo 200 de metri mai încolo…”. Aveam să aflu că „exponatul” nu e băgat singur în afacere, ci dimpreună cu mai vechiul prieten al familiei, Edi Martin, unul dintre proprietarii firmei Polaris, care ia banii pentru curățenia Constanței. Pe scurt, în buza Rezervației Bucegi, acolo unde satul Moeciu de Sus își leapădă haina domesticiei și îmbracă sutana neprihănită a codrului, se lucrează zilele astea de zor la un complex turistic (și nu îi spun doar hotel pentru că, după spusele localnicilor, va fi o construcție care va oferi turiștilor atât locuri de cazare, dar și de distracție, ba chiar și un cazinou, dacă ne luăm după gurile slobode). Tipic, ai zice, dacă te gândești numai la locul ales pentru a sălășlui aici un obiectiv numai bun să aducă bani, nu-i așa?, și din piatră seacă… Lucrarea ar cam trebui să fie gata într-o lună și ceva, după cum evaluau muncitorii. Rezervați când venea vorba să schimbe impresii cu străinii, muncitorii susțineau că nu au habar pentru cine trudesc… O mașină de Constanța trona, însă, la poarta imperiului… Nu am zărit nicio pancartă de pe care să aflu numele constructorului, când a început și când se termină lucrarea, precum și destinația obiectivului… De altfel, nici nu se prea poartă prin părțile acelea. Nu știu nici amănunte despre teren - punere în posesie sau vânzare - cumpărare… Știu însă că, dacă „fala” localnicilor de a-i avea „vecini”, dar și concurenți pe politicienii constănțeni se va concretiza, ar trebui să descoperim peste scurt timp la una dintre rubricile declarațiilor de avere ale celor vizați obiectivul aducător de venituri sau, după caz, mâncător de fonduri… Până atunci, însă, nu mică mi-ar fi mirarea ca, în exercițiul de manipulare exercitat de ani buni, să aud că la o pensiune din Moeciu de Sus constănțenii se pot caza la preț de dumping, asta așa, ca să mai diversificăm puțin oferta pentru fidelizarea electoratului, dar să vadă și localnicii de acolo cum se fac „afacerile”…