Mazăre cu morcov

Rețeta zilei. Se ia Mazăre, se agită bine, se adaugă un sondaj de opinie și se fierbe în campania electorală până scade sub 50 de procente. La sfârșit, se adaugă un morcov, fără frunze, și se servește în turul doi. Mazăre începe să se teamă sau, cum se spune pe românește, are morcov. Aroganța cu care a intrat în campania electorală, siguranța că va câștiga fără nicio problemă un oraș controlat prin pomeni și promisiuni neonorate, bineînțeles, „din vina Guvernului PNL - PD”, s-au transformat încet, încet, în teamă. Teama că va ajunge în turul doi cu un elefant, care se mărește cu fiecare oră de campanie care trece. Mazăre simte că începe să i se clatine scaunul sub tropăitul nervos al „elefantului” Manea. Și de aceea nu mai are liniște. Ieri, edilul a venit în fața presei cu câțiva tineri care s-au plâns că au fost sunați de persoane, care s-au prezentat a fi de la Primăria Constanța. Au fost anunțați astfel că dosarele lor nu mai sunt eligibile pentru programul privind cumpărarea de locuințe ieftine. „O mizerie!”, a sărit Mazăre să califice aceste telefoane otrăvite, pentru care a găsit, fără șovăială, și vinovatul - PNL. De ce PNL? Nu există nicio dovadă. Doar că așa crede primarul. Acest lucru ne face să ne întrebăm dacă nu cumva chiar edilul i-a sunat pe acești tineri, având astfel pretextul perfect pentru a-i aduce în fața presei și a se plânge de abuzurile contracandidatului său. Toată povestea asta arată însă că Mazăre nu îi mai vede pe democrați ca principal pericol pentru integritatea funcției sale, ci pe liberali și pe Manea. Teama primarului pare îndreptățită, mai ales după ce PSD a făcut un sondaj de opinie în municipiul Constanța, care îl dă, după cum se vorbește prin târg, sub 50 de procente, iar pe Manea pe locul doi, cu aproape 30%. Faptul că edilul s-a trezit sub prag pentru prima dată în ultimii ani îl sperie, pentru că în turul doi orice este posibil. În disperare de cauză, a trecut la măsuri care frizează abuzul și ilegalitatea. Oameni care se recomandă funcționari publici, de la corpul de control al Primăriei, umblă din magazin în magazin, cerându-le administratorilor să lipească în geam afișe cu PSD și Mazăre. Cei ce nu se supun sunt trecuți într-un caiet, cu mențiunea că vor mai avea de a face cu ei. În acest timp, bannerele cu Manea și ceilalți contracandidați sunt date jos de pe blocuri, sub amenințarea unor amenzi de sute de milioane pentru asociațiile de proprietari. Este clar că pentru Mazăre campania nu mai este doar un galop de sănătate electorală, ci o luptă care pe care.