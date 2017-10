Mazăre călăreţul şi femeia cal

Mazăre călărețul și femeia cal

Potcoavele de firmă sparg liniștea serii pe asfaltul cârpit al Constanței. Un nechezat timid, spume pe coapse. Merge la trap ca într-o paradă cabalină. Își flutură coama bălaie și mai nechează odată. Frâiele îi încadrează capul mare, în timp ce zăbala îi frânge gura, măsurându-i fiecare pas. Din înălțimea șeii, el scrutează zarea. Scoate un fum lung, înecăcios, de trabuc cubanez, mângâind coama nărăvașă a exemplarului pursânge. Se apleacă peste gâtul gros, șoptindu-i câteva vorbe în urechile ciulite. Strânge hățurile, smucindu-le la fiecare mișcare și, cu o lovitură bruscă, își înfige pintenii în trupul firav al bietei vietăți. O aleargă nopți la rând, răsplătind-o cu fructe de mare și adăpându-i setea cu șampanie franțuzească. Când obosește, pune șaua pe altă cabalină, din aceeași rasă, cutreierând, iar și iar, cluburile de noapte și evenimentele mondene. Căci, vorba cow-boyului Mazăre, „femeia este un cal pe care îl călărești și nu știi când o ia razna”. Așa că, pentru a nu fi aruncat în cap, mai bine schimbi calul cât mai des și îl călărești cât mai mult. Despre înclinațiile lui Mazăre de jocheu nu s-a mai scris până acum. Adevărul e că nici edilul nu s-a lăudat prea mult cu „caii” din viața lui, însă acum, ca fin cunoscător al sexului frumos și după atâta experiență de viață, a ajuns la concluzia că femeia e un cal pe care îl călărești. Probabil că a avut revelația asta pe același raționament pentru care crede că bugetul local este o vacă tocmai bună de muls. Iar constănțenii niște oi care trebuie tunse cât mai des pentru ca el și bacii lui să-și facă șube de lână, pentru vremea rea. Dincolo de ridicolul situației și nesimțirea declarației, rămâne criza de imagine a unui primar, care administrează un oraș cu sute de mii de locuitori mai mult pe la televizor, pe plajă și prin cluburi. Pentru că circul se vinde cel mai bine, mass-media națională pompează popularitate într-un edil care a pierdut de mult contactul cu problemele și nevoile constănțenilor. Nu îl mai interesează Constanța decât în cele trei luni de vară, când își revarsă toată atenția spre stațiunea Mamaia, făcând show-uri cu dansatoare și parade de modă în uniforme naziste. Gândiți-vă o secundă când l-ați văzut ultima oară pe primar la un post de televiziune vorbind despre oraș. Probabil că în campania electorală, când promitea următoarele: sală polivalentă de sport, bazar oriental în port, parcări sub și supraterane în toată Constanța și Mamaia, trotuare în tot orașul, orășele lacustre pe mare și lac, mii de tineri care se vor muta la casa lor. Câte dintre acestea vedeți astăzi, la doi ani de zile de la realegerea lui? Însă de câte ori l-ați admirat pe edil la televizor, în centrul unor scandaluri sau spectacole ieftine? Pe timpul verii - zilnic, în restul anului - cel puțin de două ori pe săptămână. Ce ne-am amuzat când l-am văzut în uniformă de hitlerist, ce haios era când dădea din fund la unison cu dansatoarele brazilience, i-am plâns de milă când toate televiziunile naționale relatau cum a rămas Mazăre blocat în nămeți și a pierdut avionul, l-am aplaudat că a dansat pe carul alegoric din San Paolo, am trăit muzica grecească alături de el când spărgea farfuriile la Măruță în platou, am râs de el când dansa penibil Pinguinul la Antena 1. Alaltăieri, un oraș întreg l-a adulat când spunea că femeia este un cal pe care îl călărești. Oare ce mai urmează? Oare să intervină primarul în relația lui Bote și Bianca, să fie oare edilul motivul divorțului dintre Liviu de la LA și Adelina Vârciu? Ne așteptăm la orice. Mai puțin la un primar dedicat orașului pe care îl conduce, mai puțin la un primar care să se încline spre problemele Constanței.