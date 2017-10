Manageri la retrogradare

O veste năucitoare a bulversat, de câteva zile, lumea sportului constănțean: CSS 1, club cu o tradiție de 50 de ani, rampa de lansare a numeroși campioni olimpici, mondiali sau europeni, este trecut pe „lista neagră” a unităților școlare propuse spre desființare. Știrea a generat instantaneu reacții în toate mediile: învățământ, sport de performanță, sport recreațional, presă etc.. Iar aceste reacții au fost contradictorii: unii spun că CSS 1 nu trebuie cu niciun chip desființată, alții susțin că măsura este justificată. Părerea mea este că adevărul se află pe undeva, pe la mijloc. Despre CSS 1 se pot scrie mii de pagini, iar o cisternă de cerneală nu ar fi de ajuns pentru a pune pe hârtie toate poveștile despre eroii acestui club. Problema poate fi analizată din multe rânduri, dar, astăzi, am să mă opresc numai asupra unuia singur: acela al manageriatului. Adică al segmentului în care, cel puțin în ultimii ani, CSS 1 a suferit cel mai crunt. Pentru vidul de rezultate, care a generat propunerea de radiere, primii responsabili sunt oamenii aflați în funcțiile de conducere. Împreună cu echipa lor, trebuia să găsească soluții pentru finanțarea secțiilor, a sportivilor de excepție și a antrenorilor care, spre deosebire de colegii lor din învățământul de masă, sunt angrenați, 7 zile din 7, 365 de zile pe an, în performanță. Or managerii (??) de la CSS 1 nu s-au priceput să rezolve problema esențială aflată la temelia oricărei activități: aceea financiară. Au stat prea mult numai după banii ministerului, adică de la stat, iar când banii au fost tot mai puțini, când s-a ajuns chiar și la retragerea echipelor din campionat, mai mult au plâns decât au rezolvat situația. Ce senzație de neputință… Automat, s-a instalat și blazarea generală: antrenori nemotivați, sportivi nedispuși la sacrificii, muncă în dorul lelii. Asigurând finanțarea și stabilind clar nivele de performanță, managerii puteau pretinde îndreptățit antrenorilor rezultatele care, astăzi, lipsesc. CSS 1 n-a atras bani privați (sau, dacă a atras, au fost prea puțini), nu a intrat în parteneriate cu agenți economici puternici, nu a știut să-și vândă imaginea. Și vă rog să mă credeți că avea ce să vândă, pentru că CSS 1 era deja un brand. Însă, pentru acest lucru, clubul avea nevoie de un ma-nager, nu de un profesor, indiferent de numele său, în fotoliul de conducere. Îi trebuia un om care să bată cu pumnul în masă atunci când e nevoie, care să reziste la lovituri, care să alerge după parteneri, care să-și deschidă porțile, care să nu se gândească în primul rând la reducerea cheltuielilor, ci la sporirea veniturilor. Iar profesorii-antrenori ar fi fost mult mai potriviți pentru funcția de consilier de specialitate. Criza economică a adâncit și mai mult suferința de la CSS 1. Secțiile nu au mai produs nimic, nu neapărat titluri naționale, dar nici individualități, adică jucători capabili să evolueze în echipele de seniori ale Constanței. Dacă CSS 1 avea argumente (a se citi rezul-tate), dacă ar fi putut propune acum un handbalist, un voleibalist sau un baschetbalist apt de a primi botezul primei divizii și dacă nu ar fi trăit doar din amintirea Simonei Amânar, vă garantez că ar fi rezistat oricărui șoc, oricărei presiuni, oricărei tentative de „fault de la spate”. P.S. Sper, totuși, ca cei care au conceput planul de desființare a CSS 1 să se răzgândească. E foarte ușor să distrugi, dar infinit mai greu să reclădești. Ca o părere personală, la CSS 1 se impune reorganizarea, ținând cont de realitățile socie-tății în care trăim, nu radierea juridică. Învățământul constăn-țean nu se va revigora peste noapte grație economiilor făcute prin desființarea CSS 1. Vor dispărea doar câteva funcții administrative, adică „bani de semințe”, dacă analizăm bu-getul total. Sportul constănțean are nevoie de CSS 1, însă de un club reașezat pe bazele moderne ale anului 2010. P.P.S. Stau și mă gândesc: dacă CSS 1 este propusă spre desfiin-țare pentru că nu a mai produs nimic după Simona Amânar, Ionela Gâlcă Stanca, Radu Began sau Marius Stavrositu, oare ce ar trebui să se întâmple cu CSS-urile din Giurgiu, Călărași, Medgidia, Slobozia sau Pașcani? Probabil că toți de acolo ar trebui răstigniți!