Licurici la patru ani

O dată la patru ani, toți anonimii politicii constănțene se trezesc din somn și se aruncă direct în lupta electorală, bineînțeles cu „mari șanse de reușită”. Sunt politicieni fără niciun simț al realității, care se mint și ne mint frumos că ei sunt soluția ideală la problemele noastre. Peste vreo două luni, constănțenii își vor alege primarul. Că va fi un nou edil sau va ieși același, vom vedea. Cert este că toți licuricii cu embleme politice pe spate, care mai de care cu aripile larg deschise, roiesc de zor în jurul nostru, al cetățenilor și al ziariștilor, doar, doar s-or face observați și cineva îi va blagoslovi cu un vot. În realitate, de ei nu s-a mai auzit nimic de la alegerile din urmă cu patru ani sau acum au aterizat și ei în peisaj, mirosind cașcavalul electoral. Vă mai amintiți de Constantin Frățilă, președintele de la Forța Democrată Română? Din 2004 nici naiba nu a mai auzit de distinsul fost arbitru, care s-a decis, din nou, în 2008, să candideze la funcția de primar al Constanței. O dată la patru ani își ia în serios calitatea de om politic și candidează, mai mult la nimereală, în ideea că niciodată nu se știe cum pică ștampila și poate s-o alege și el măcar consilier. Dacă te uiți în gura lui Frățilă și mai ai și timp să îl crezi ai zice că el va fi viitorul primar al urbei. Ieri seară, un alt mare om politic, cu o notorietate beton, anunța foarte hotărât că va candida la Primăria Constanța. Romulus Mincă, membru fără funcție în PD-L, spunea că va demisiona din partid și va candida ca independent. Partidul nu l-a vrut candidat, așa că pleacă să poarte lupta de unul singur. „Sunt susținut de multă lume”, se lăuda el. „Who the fuck is Mincă?”, se vor întreba probabil mulți constănțeni, așa cum m-am întrebat și eu când am auzit prima dată de intențiile electorale ale fostului activist democrat. Răspunsul îl va afla și el pe 1 iunie, la alegeri.