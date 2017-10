Liberalizarea Poliţiei

Liberalizarea Poliției

La miniștri noi, șefi de inspectorate de poliție noi. Cu alte cuvinte, a plecat omul lui Blaga și a venit cel al lui David. Un fel de „liberalizare” a Poliției că, deh, doar PNL-ul este la guvernare. Cam așa s-ar putea traduce în vorbe faptele petrecute în ultimul an cu persoana aflată la conducerea Poliției constănțene, care seamănă mai degrabă cu un agent electoral sau cu o marionetă politică decât cu un conducător care vrea să pună la pământ infractorii din Constanța. Forțat să se pensioneze, chestorul Bârgoz a lăsat scaunul liber, la sugestia ministrului David, unui alt ofițer de poliție care, fără să ne ascundem după degete, este agreat de PNL-iști, că altfel nu avea cum să ajungă la conducerea IPJ-ului constănțean. La prima vedere, noul sosit, comisarul șef Aurelian Zaheu a lăsat impresia că vrea să facă treabă aici, în județ, unde rata infracționalității a crescut simțitor în ultima perioadă. Au mai spus-o și predecesorii, dar, pentru mine, ca cetățean al acestui oraș, mai importante sunt faptele decât vorbele. Mai mult, deși superiorii i-au acordat trei luni de probă, el s-a hazardat și a spus, printre altele, că vrea să asigure și ordinea alegerilor parlamentare. Ori, se știe, acestea au loc undeva în toamnă, deci, peste mai mult de șase luni, cât ar putea să cuprindă maximul perioadei de probă. Dar cine știe ce înțelegeri or fi avut loc între ministrul David și proaspătul șef al IPJ Constanța, deși acestea sunt ușor de intuit? Pe de altă parte, se poate remarca „experimentul” din ultimii ani cu cei care s-au perindat la conducerea Poliției. Nu poți face cu adevărat treabă cu oameni pe care-i schimbi o dată pe an, în timp ce unii șefi de servicii rămân pe funcții, unii dintre ei fiind mână în mână cu infractorii, care au mandate de executare a unor pedepse, dar nu sunt puse în aplicare. Dar, cine știe, poate noul șef chiar va face ceea ce și-a propus și dacă, prin absurd, PNL-iștii se vor menține la putere, atunci este posibil ca și mandatul lui Zaheu să fie ceva mai lung decât al celor dinainte.