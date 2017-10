Liberalii lui Nicuşor

Liberalii lui Nicușor

Pare că liberalii din Consiliul Județean Constanța au încheiat o alianță pe termen nelimitat cu Moș Ene. Și-au pus masca de rigoare și au intrat la hibernare. Nimeni și nimic nu le mai poate tulbura acest proces etern de conservare a energiei în sânul Consiliul Județean. Mai mult, de teamă să nu rupă această alianță, s-au ascuns într-o vizuină hibernală. Și pentru a se bucura maxim de beneficiile acestui cuibușor, liberalii s-au deconectat complet de la realitate, de la tot ce înseamnă conexiune cu lumea exterioară, cu presa, cu „boborul” care i-a pus în acest for legislativ local. Telefonia mobilă a devenit o necunoscută pentru ei. Există însă și excepții, precum liberala Doina Carp care nu se afla pentru moment în bârlog și a anunțat chiar că pregătește un proiect de hotărâre pentru tinerii din mediul rural. Ceilalți huzuresc în continuare în somnul lor dulce. Pe bani publici. Somnoroșii se mai adună pe la ședințele convocate de șeful CJC, Nicușor Constantinescu. Doar atunci, la semnalul său, mai tresare câte-un somnoros liberal, ridicând mâna să voteze. Brusc, se pune în funcțiune mașina de vot a șefului. Cum va rămâne, de exemplu, Viorel Sorin Ciutureanu în memoria „boborului” după finalizarea mandatului? Dar Adrian Bratu? Ce vă spune Eugen Silaghi? Mie mi-a spus recent că nu are mapa la el și nu poate vorbi despre inițiativele sale. Ulterior, s-a furișat în vizuina hibernală, trecând din nou sub „jurământul tăcerii” în sălbăticia fără telefonie. Purtătorul de cuvânt al liberalilor din CJC, Dănuț Antonoaea Zepa, care nu a reușit nici acum „să își poarte vorbele” cu succes și să stabilească o legătura comunicațională cu presa și cu alegătorii, a invocat de câteva ori obligațiile majorității. În viziunea sa, majoritatea este cea care „ar trebui să își asume niște obiective”. Minoritatea poate să viseze în continuare cu tot cu Moș Ene. Cu o astfel de echipă vor liberalii constănțeni să se impună în 2012. Să continuăm această feerie. Totu-i vis și armonie. Noapte bună!