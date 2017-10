Liberalii, cu nasu-n baltă

Slavă Domnului că nu toți sunt orbi! Cam asta este ceea ce am gândit ieri când l-am auzit pe prefectul Claudiu Palaz că a atacat în contencios administrativ hotărârea de consiliu județean privind solicitarea trecerii imobilelor reprezentând lacuri și bălți, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române” în domeniul public al județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța. Hotărârea asta a întărâtat multe orgolii, a reconfigurat alianțele din Consiliul Județean Constanța de la o ședință la alta, a trecut într-un final, grație votului liberalilor și… mai presus de toate a pus în valoare „verticalitatea” consilierilor PNL. Hotărârea a făcut subiectul unor dezbateri aprinse pe parcursul mai multor ședințe de consiliu județean din această vară. De două ori, ea nu a trecut și pace, spre disperarea lui Nicușor și a pesediștilor, ca urmare a faptului că sub o formă sau alta, liberalii, alături de pedeliști, refuzau să își dea votul favorabil pe ea. Și aveau și argumente în acest sens!!! În octombrie, însă, în mod subit, liberalii au căzut exact în… barca pesedistului șef la CJC. Și au votat-o. Deși, așa cum am mai scris și atunci, hotărârea îi defavoriza pe unii dintre primarii lor, asta nu a contat prea mult pentru consilierii județeni liberali. Pentru a se simți totuși importanți, liberalii au luat și ei cuvântul în ședință și au propus atunci ceva amendamente, onor conducerea CJC s-a arătat și foarte binevoitoare să consemneze pentru ca, la final, așa cum ieri a constatat și prefectul Claudiu Palaz, respectivele mențiuni să nu se prea regăsească în forma finală a hotărârii trimise pentru avizare la prefectură. Așa că… țeapă, dragi liberali! Așa cum probabil vă așteptați de pe atunci… Și vin și-ntreb, acum, de ce-ați votat? Credulitate sau ordin politic pentru că tot se apropia campania electorală pentru prezidențiale? Cum vă priviți în ochi colegii de partid, primari, pe care i-ați lucrat cu dușmanul, pe față chiar, dar la care mergeți să le puneți sula-n coaste pentru voturi din patru-n patru ani? Interesele cui le reprezentați în CJC? Nefericita demonstrație de umilire a liberalilor în fața găștii pesediste s-a produs la ultima ședință de consiliu județean. Dar astăzi, aleșii județeni se întâlnesc din nou, pentru prima dată de la nesăbuitul vot, și-aș vrea să-i văd pe liberali, măcar pentru a mima demnitatea, că cer explicații la conducerea pesedistă a CJC. Așa, măcar de formă și pentru a mai avea și peste vreo trei ani tupeul să se ducă în județ să ceară voturi. Căci electoratul nu e nici orb și nici lovit de amnezie…