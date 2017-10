Les jeux sont faits, messieurs!

N-am mai intrat în Cazino de vreo câțiva ani, când am benchetuit la o nuntă. De câte ori pătrundeam în monumentalul imobil ce a deschis drumul curentului Art Nouveau în România, călătoream în timp. Fie că a fost descris drept „monstruozitate“ sau „matahală împopoțonată cu tot felul de zorzoane“, fie că a tăiat respirația promenadei locale, rămasă mută în fața ornamentelor cu care îl împodobise arhitectul său, Daniel Renard, Cazinoul a supraviețuit până și bombardamentelor pentru a ajunge să răposeze, iată, sub talpa unor interese obscure. La fiecare vizită pe care i-o făceam, încercam, ca într-o poveste de Stephen King, să-i deslușesc tainele, să ascult ce-mi istorisește bătrânul loc de pierzanie: dramele despre averile, chiar viețile pierdute la mesele de joc, iubirile închegate și destrămate sub imensele candelabre, pe canapelele de catifea sau, de ce nu, amorurile consumate prin cotloanele umbrite, sub scara de onoare ori pe terasa dinspre mare. Am avut întotdeauna senzația că aud clinchetul paharelor de șampanie, zornăitul jetoanelor, duruitul zarurilor, „rien ne va plus“-ul de la ruletă, chicotelile domnișoarelor și doamnelor îmbrăcate în jupoane de mătase și purtând pălării cu voalete, urletul de deznădejde al vreunui pokerist falit, care sfârșea cu capul înainte în valurile mării după ce intrase „all-in“ și pierduse și izmenele de pe el... Cazinoul a cunoscut luxul, decadența, fericirea, dezamăgirea cruntă. Prin sălile și pe culoarele sale a curs sânge la modul propriu, pe când fusese metamorfozat în spital în timpul Primului Război Mondial. Chiar și sub regimul comunist, când jocurile de noroc erau interzise, Cazinoul transformat în restaurant și-a păstrat clasa, locul aventurierilor dezmățați fiind luat de activiști de la „cadre“ îmbrăcați după ultima modă moscovită și debarcați pe peronul clădirii din ZIL-uri imense. Am văzut ieri în ce hal a ajuns obiectul reveriilor mele de altădată. N-am putut să-mi rețin o sudalmă aruncată cu năduf la adresa celor care au permis groaznica mutilare a poate celei mai importante embleme a Constanței moderne. Permiteți-mi să le doresc exact ceea ce doresc ei Cazinoului nostru.