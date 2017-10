Jos de pe scenă!

Conceptul de „balerin” inventat de Milan Kundera și care, susțin unii, ar putea face carieră, se referă la acel soi de pseudopolitician, actor… nici măcar mediocru, măscărici penibil, dar care suferă de o formă de narcisism. În sensul acesta, Kundera e de părere că „Balerinul se deosebește de omul politic obișnuit prin faptul că nu râvnește puterea, ci gloria; nu vrea să impună lumii o organizare socială sau alta (e ultimul lucru de care să-i pese), ci să ocupe scena pentru a-și pune în lumină eul”. Și m-am gândit, citindu-l pe romancierul de origine cehă, că în ceea ce privește politica românească, suntem spectatorii permanenți și involuntari ai unor balerini exhibiționiști care, deși prea puțin grațioși în mișcări, se încăpățânează să îmbrace minusculul tutu. Costumul de balerin crapă pe ei, mărimea e de zece ori mai mică decât ar fi fost normal, dar chiar și așa… de ce să nu-i dăm alegătorului lătura de zi cu zi, păcăleala de după alegeri, de ce să nu-i reproșăm, a mia oară, că el este, de fapt, vinovatul pentru eșecul acestui spectacol. Că doar așa a votat sau, mă rog, nu prea a votat, bla, bla, bla… Eternele stereotipuri, evident contra-productive, eternele argumente obosite pe care cei aleși le invocă drept scuză: voi ne-ați ales, voi să ne suportați! Caracterul deviaționist al balerinului mi-a fost confirmat zilele trecute când, participând, la Iași, la un curs privind „Dreptul la buna guvernare” (!!!) am avut mirarea să constat că… marele și absentul om politic Cozmin Gușă se retrage din viața politică, iar pentru asta organizase un congres „de proporții”, la care au participat membri ai PIN-ului dar și, din câte am înțeles, reprezentanți ai presei. Ca să ne înțelegem: activul, energicul, etern inițiatorul de proiecte Cozmin Gușă se retrage din politică… Cât de mare și, mai ales, cât de aproape e pericolul căderii în penibil, cât de jenantă e dispariția simțului ridicolului!!! Care om politic? Același despre care, într-un an calendaristic, nu am scris nici măcar un rând, căci n-am avut de ce? Același despre care cei mai mulți dintre alegători nu au habar? Același politruc care, ori de câte ori „baletează”, o face mai degrabă pentru a atrage atenția asupra eșecurilor sale și mai puțin a realizărilor? N-are rost să vă gândiți acum la proiectele sale politice, pentru că s-ar putea să vă ia ceva timp. La fel cum, dacă vă încăpățânați să vă gândiți la inițiativele altor balerini autohtoni, vă veți ciocni de… vai, ce previzibil și ce trist!, același dezgust fără margini al alegătorului fraierit, indus în eroare. Balerinii din Consiliul Local, precum și cei din Consiliul Județean, la fel ca și, de altfel, mai vechii sau mai noii parlamentari de Constanța - stimabilii care, la doar două luni după alegeri, nu știu să lege două cuvinte despre proiectele pe care le au în vedere în prima parte a mandatului - se căznesc să nu cadă de pe scenă. Iar pentru asta fie votează cum dictează băieții cu zmeu și mașinuțe fie, mai comod, se fofilează și se ascund în spatele unei așa numite opoziții. Destul de jenant, domnilor balerini! Rochița a crăpat de mult pe dumneavoastră. Jos de pe scenă!