Jonglerii cu banii pentru Sănătate

Recentul control efectuat în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Județean a evidențiat numeroase nereguli: mai multe fișe de internare de zi decât ar permite, în mod real, spațiul și timpul alocat pentru consultul fiecărui pacient, fișe de observație lipsă sau incorect completate, pe ele neregăsindu-se, parafa sau semnătura medicului curant ori investigațiile și medicamentele prescrise bolnavului. Dincolo de lipsa de organizare și neglijența asupra cărora au atras atenția membrii comisiei de anchetă, consider că rezultatul acestui control punctează, încă o dată, că mai sunt multe de făcut până când spitalele noastre vor putea să fie comparate măcar cu cele de peste hotare. Se vorbește despre intenții de acreditare europeană a spitalelor, de dotare cu aparate medicale performante și de intervenții chirurgicale sofisticate. Pe scurt, de medicină de calitate. Toate acestea vor rămâne doar vorbe goale însă, atâta vreme cât în sistemul nostru sanitar nu se poate ține o simplă evidență a pacienților și a afecțiunilor de care suferă. Iar banii sunt cheltuiți, fără a se ști pe ce, pentru că în sistemul sanitar nu se urmărește pas cu pas ce se întâmplă cu pacienții, ce medicament banal le-a fost prescris sau ce investigații costisitoare. Teoretic, ar trebui, tocmai prin acele fișe, care au fost depistate incorect completate în clinica de la Constanța. Fișele întocmite la internarea bolnavilor și cele realizate pe perioada în care sunt spitalizați trebuie să fie o oglindă a ceea ce reprezintă pacienții din punct de vedere medical. Adică, să conțină date clare privind bolile de care suferă, simptomele, investigațiile la care au fost supuși, rezultatul lor și tratamentele prescrise. Iar medicii își vor asuma responsabilitatea celor consemnate prin semnarea și parafarea acestor acte. În Clinica de Chirurgie Cardiovasculară fișele nu conțineau toate aceste date, ba mai mult, o parte dintre ele, deși raportate către autoritățile superioare, nici nu au mai fost de găsit. Dar această clinică nu este singurul „tărâm întunecat” unde sunt greșite intenționat actele pentru a se obține mai mulți bani, cum au încercat să o creioneze unii (inclusiv din rândul autorităților). La fel sunt completate, din păcate, fișele în întreg Spitalul Județean, în celelalte unități sanitare din județ și din țară. Să ne amintim că, în urmă cu câteva luni, o altă anchetă reliefa că în fișa de observație a adolescentei Hulia-Rabia, de 15 ani, moartă în urma unui chiuretaj realizat în Secția de Ginecologie II, nu era nimic menționat referitor la evoluția stării ei de sănătate pe perioada internării (!). „Fraudă”, „finanțare incorectă” - a acuzat conducerea Direcției de Sănătate Publică în conferința de presă prin care a fost anunțat rezultatul anchetei. Arătau cu degetul înspre clinica amintită. În realitate, despre „finanțare incorectă” ar trebui să se vorbească în întreg sistemul sanitar; despre faptul că încălcarea regulilor în acest sistem are, de cele mai multe ori, rolul de a masca faptul că banii noștri, ai contribuabililor, nu ajung, de fapt, la pacienți. Situația este cu atât mai gravă cu cât ea este specifică sistemului la nivel național, nu numai la Constanța, astfel că nu este vorba de sume foarte mari de care în loc să beneficiem noi, merg Dumnezeu știe unde… Nu este control al Casei Județene de Asigurări de Sănătate care să nu scoată la iveală „scăpări”, fișe incomplete, date lipsă. De obicei, medicii scapă cu avertismente sau cu amenzi infime și … nimic nu se schimbă. Controlul efectuat în clinica de la Constanța ar trebui să aibă răsunet. Dar nu pentru că este vorba despre o secție condusă de un medic venit din capitală pe care mulți dintre colegii constănțeni nu-l au la inimă. Ar trebui să dea de gândit și să ducă la demararea unei ample verificări în toate secțiile și în toate spitalele. Conducerea DSP a promis astfel de verificări. Rămâne de văzut însă când vor fi realizate, cât și ce va fi controlat! Până la urmă, toată lumea are interesul ca banii alocați sistemului sanitar să fie cheltuiți într-un mod corect. Sau nu?