Iude de duzină

Până la urmă, Iuda are mai mulți adepți decât Hristos. Mai ales în lumea politică. Cu fățărnicie însă, degrabă strângătorii de voturi intonează cu patos fals învățăturile Mântuitorului, jinduind să ne convingă că sunt buni creștini. Își fac cruci largi, din creștet până la buric, de la un humerus la altul, mângâie părintește pe cap copilașii, pupă babele pe drumul spre biserică, dau pomeni - din buzunarul lor sau al altora. Sunt unii care supralicitează și, întocmai lui Iisus în Joia Mare, sunt în stare să spele picioarele învățăceilor, evident la figurat, și să le taie și unghiile, doar-doar or mai câștiga un vot. Îi știți, nu? Fie-mi iertată necredința în buna credință a candidaților la Primăria Constanța, dar eu, unul, mi-s născut sub zodia lui Toma. Știți voi care. Nu-i cred pe niciunul din cei 12 (ne)apostoli ce vor să se înfrupte la Cina cea de patru ani în care trupul urbei - ce a mai rămas din el - fi-va mâncat cu fulgi cu tot, iar sângele de culoarea banului public fi-va băut din pocale aurite. Sigur că mă înșel când văd 12 iude în tabloul candidaților. Sigur că - și acum las jos arma sarcasmului - există în această duzină măcar doi-trei însuflețiți de dorința de a ridica această urbe din marasmul în care se scaldă. Sunt doi-trei care sincer vor să ne scape de potăile vagaboande, să ne sădească vreo câteva mii de copaci, să ne facă parcări, să alunge nesiguranța din oraș, să scoată pensionarii de sub bocancul umilinței. Problema mea este că, în anul de grație 2008, cu puțin timp înainte de alegeri, nu pot separa grâul de neghină. Până la proba contrarie, dragii mei candidați, vă bag pe toți în aceeași oală. Așa m-ați învățat, pe mine, electorul, în toți acești ani în care v-am văzut cum vă scuipați peste masă, dar cum vă aranjați afacerile în mod reciproc avantajos odată ce camerele de luat vederi au fost închise.