Ipocrizii divers colorate

O întrebare la Radio Erevan suna cam așa: „A fost dată afară vreo țară din Uniunea Europeană?”, iar răspunsul era: „Nu, dar ne bazăm pe inventivitatea românilor”. Bancul a apărut, premonitoriu, chiar de la aderare, cu mult înainte ca guvernanții să înceapă a trata cu fundul cam toate condițiile impuse nouă de uniune. A făcut Liviu Avram, într-un editorial, o analogie care mi-a părut genială, cu un păduchios și zdrențăros pe care-l găzduiești în casă de milă, sub promisiunea că se va spăla, iar odată instalat pe cea mai bună canapea, janghinosul începe să facă figuri, rămâne să se bălăcească în propria mizerie, ba îți împute și toată locuința. Ei, asta e imaginea care mă bântuie, oricât ar fi de paradoxal, atunci când îl văd pe spilcuitul premier Tăriceanu. Sub costumele sale de firmă în care îl vedem când se întâlnește cu Barosso sau când apare la televizor condamnând excesele electorale, se ițesc zdrențele împuțite ale președintelui de partid care a încurajat aceste excese și pomeni ce au șanse să ne sărăcească pe toți. Condamnă el ce condamnă atitudinea parlamentarilor, inclusiv liberali, în privința pomenilor promovate cu voioșie, apoi, întrebat dacă, înaintea votului, a făcut recomandări în acest sens colegilor de partid, nu răspunde, face o eschivă inabilă și pune capăt întâlnirii cu presa. Ce să mai criticăm comportamentul ministrului Adomniței, acela care, la curent cu politicile guvernamentale, a votat totuși mărirea salariilor pentru profesori, dacă însuși șeful - pe linie de partid și cabinet - l-o fi instruit!... Poate n-or să ne dea afară din UE, avem șanse să creadă că nu suntem chiar toți niște janghinoși, în ciuda reclamei negative făcute de însuși șeful executivului sau de infractorii români care ucid, violează și tâlhăresc prin Spania și Italia. Însă strategiile sucite ale unui asemenea guvern, inițiativele unor social-democrați păcăliți, care ar da „și pe mă-sa și pe tac-su” ca să ajungă din nou la ciolan, și slăbiciunile unor democrat-liberali care nu vor sau nu pot să înoate împotriva curentului ne pot aduce pe mulți în sapă de lemn. În situația în care leul a scăzut dramatic, nu e greu să înțelegem că trebuie să ne așteptăm la scumpiri. Și ne vom pomeni, așa cum explica primul ministru, cu un teanc de bancnote nefolositoare, bălind în fața vitrinelor cu prețuri astronomice. Cu acest balast în buzunar, ne vom îndrepta apoi spre urnele de vot, pentru a le răsplăti ipocriziile divers colorate. Pentru că n-avem încotro, pentru că n-avem cu cine…