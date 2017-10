Înjosirea umană ca o ştire

Înjosirea umană ca o știre

O știre tv de acum două seri ar trebui să ne pună serios pe gânduri. Un individ a filmat cu un telefon mobil cum un bărbat își altoiește nevasta mai rău ca pe un animal (a nu se înțelege că aș fi vreun moment de acord cu violența asupra animalelor). Dă cu pumnii și cu picioarele cu o sălbăticie de neimaginat. Este greu de crezut că acea femeie mai trăiește. Dar iată că a supraviețuit, pentru a nici ea nu știe câta oară, scatoalcelor bărbatului. Întrebată de ce nu a depus reclamație la Poliție, ea răspunde că „s-a schimbat, de atunci“, „totul a fost îngropat“ (?!) Mi-au rămas acele imagini întipărite pe retină. Un om lovind cu o cruzime de neimaginat, cu pumnii, cu picioarele, o femeie care era oricum îngenunchiată în fața sa, dând-o cu capul de pereți, împroșcând cu sânge totul în jur. Refuz să cred că acel individ este om. Asta ar însemna că ar trebui să îl pun pe aceeași treaptă cu mine, cu tine... Dar eu nu înțeleg asta prin cuvântul OM. Tu? Mă uit în DEX-ul limbii române și găsesc: om - „Ființă superioară, socială, care se caracterizează prin gândire, inteligență și limbaj articulat, iar din punct de vedere morfologic prin poziția verticală a corpului și structura piciorului adaptată la aceasta, mâinile libere și apte de a efectua mișcări fine și creierul deosebit de dezvoltat“. Mi-a arătat acea făptură vreo clipă că este cu ceva superioară? Sigur că da. Prin violență extremă. Prin inspirarea fricii poți să găsești persoane pe care să le domini și să te crezi chiar superior lor. Cu siguranță, acel individ, în nebunia sa, se considera superior nevestei lui. Socială („comunicativă, expansivă, prietenoasă, sociabilă, volubilă“ - DEX)? Oare? Poate că a „comunicat“ furie, a fost „expansiv“ privind fiecare bucată de carne din nevastă-sa rămasă netăbăcită, „prietenos“ cu sângele de pe pereți, „sociabil“ cu dinții femeii zburând prin casă și „volubil“ prin cuvintele pe care nici măcar DEX-ul nu le poate „traduce“ pentru dvs. „Care se caracterizează prin gândire”... Ei da, probabil că ar trebui o armată de psihologi pentru a analiza „gândirea atât de complexă și elaborată“ a unei asemenea creaturi. Aici, parcă, definiția OM-ului pusă în paralel cu comportamentul acelui individ a cam început să scârțâie... Inteligență. Cum am putea calcula inteligența acelui individ? Psihologii o fac adesea prin diferite teste. Sincer, mă îndoiesc că individul nostru ar ieși, în urma unor asemenea testări, cu un IQ prea ridicat. Dar, dacă mă gândesc mai bine, violenți sunt adesea și cei cu o inteligență peste medie. Așa că poate n-ar trebui să analizăm comportamentul acelui individ după așa ceva. Deci, inteligența n-are a face prea mult cu un comportament violent, lucru pe care ne-a confirmat-o de atâtea ori realitatea încon-jurătoare și au întărit-o psihologii. Limbaj articulat. Trebuie să spunem că acel om urla, înjura, chiar articula la greu o serie de vorbe, probabil mai mult pe acelea pe care realizatorii de știri de la tv au fost nevoiți să le acopere cu bip-uri... „Din punct de vedere morfologic prin poziția verticală a corpului și structura piciorului adaptată la aceasta, mâinile libere și apte de a efectua mișcări fine“. Da, mâinile erau libere, și ce se mai mișcau, cu o „finețe” de nedescris... Și picioarele pă-reau adaptate bine la „mediul înconjurător“, făceau atâta „ordine“ pe unde treceau, cu o precizie greu de imaginat. Dacă mi se permite ironia... „Creierul deosebit de dezvoltat”. În cazul individului nostru mă îndoiesc că neuronul acela rătăcit care a supraviețuit ultimei recesiuni ar putea suplini „partea cea mai importantă a sistemului nervos central la animale, organ al gândirii și al conștiinței la om, situat în cutia craniană și compus din trunchiul cerebral, creierul mic și emisferele cerebrale”. Dar iată că asemenea scene sălbatice se petrec de multe ori sub ochii noștri. Ne-am obișnuit să nu reacționăm. Vecinii nu se bagă, rudele nu fac nimic, victimele nu iau atitudine, societatea rămâne imună și indiferentă, autoritățile dorm în papuci. De aceea, anul trecut, mai bine de 50 de femei au murit în România din cauza bătăilor primite de la bărbații lor. Este oare prea puțin? De mai bine de un an ne chinuim să punem pe picioare un centru de primire a unor astfel de victime, la Constanța. Noi credem că este necesar, iar asemenea știri ne-o confirmă, dacă mai era nevoie. Ne-am lovit însă de lipsa de implicare a acelor autorități de la care, de altfel, ar fi trebuit să vină inițiativa, în condițiile în care în urma campaniei noastre de presă a fost găsită o locație mai mult decât necesară și potrivită pentru așa ceva. Dar nici măcar cu lucrurile mură-n gură autoritățile noastre nu sunt capabile să reacționeze. Pe de altă parte, documentațiile excesiv de stufoase și analizele greoaie în vederea obținerii unor finanțări europene sunt făcute parcă doar cu scopul că „poate, te răzgândești“. Adică muncești de nebun, calculezi și te îngropi în hârtii și, nici măcar așa, nu ești sigur dacă vreun cuvânt de-al tău nu este cumva înțeles de-a-ndoaselea de mai-marii experți! E clar că doar cu intenția noastră bună nu putem face mai nimic. Vom fi cât mai curajoși în propunerile și proiectele noastre, pentru că este strigător la cer ca mai marii Europei să cunoască atât de bine fenomenul privind violența domestică de la noi, chiar să ne dea bani să ne „tratăm“, iar noi, din cauza inconștienței, incompetenței, de ce nu a prostiei șefilor de instituții publice locale ori centrale, să nu facem nimic. Proiectul nostru, al ziarului „Cuget Liber“, prima publicație locală cu o astfel de inițiativă, va merge mai departe, oricât de multe piedici vom întâmpina, oricât de multe persoane indiferente am întâlni pe drum și autorități publice tâmpe. Până la urmă nimic nu se clădește fără muncă. Tocmai de aceea suntem siguri că vom reuși!