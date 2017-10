În borcanul cu melancolie

Chiar avem nevoie de cineva sau de ceva care să ne aducă aminte că e timpul să iubim și să fim mai atenți cu ființa iubită? Atenție, mai ales astăzi: să nu facem diabet de la atâta dulce și să ne potolim setea de „prost gust” cu gândul că iubirea nu se cumpără la reducere și nici nu se câștigă cu o ciocolată „mare cât inima mea… mare cât inima mea”. E adevărat, îmi fac cu ochiu’ și mie inimile mari de pluș scrise cu litere de-o șchioapă I love you. Și parcă aș vrea și eu să găsesc un trandafir pe pernă dimineață, când mă trezesc. Așa suntem noi, femeile, mai romantice, dar să judecăm la rece: iubirea înseamnă mult mai mult. E acel echilibru, e liniștea pe care o căutăm lângă cel de lângă noi. Iubirea înseamnă fluturași în stomac, o sclipire de nebunie pe care în mod normal nu ai face-o, dar și compromisuri, înțelegere; mai înseamnă luna de pe cer, dar și facturi zilnice; iubirea e cea care te urcă și te coboară, te lovește, te trântește la podea și tot ea îți oferă o mână să te ridici; iubirea e visare și coșmaruri de dor; și mai e ceva - o putere extraordinară care, indiferent de depărtare și de necazuri, unește. Iubirea o simți, o trăiești, ba o alungi, ba o chemi, dar fără ea am fi seci, goi, roboți ai unei lumi și așa foarte reci. Eu iubesc zâmbetul cald al jumătății mele, privirea care mă străpunge, îi iubesc felul în care îmi ia mâinile și mi le încălzește. Iubesc chiar și acea mustrare pe care o primesc când trebuie, iubesc chiar și momentul în care îmi bate inima tare de dor. Iubesc gesturile care fac de un miliard de ori mai mult decât un cadou oferit din obligația unei anumite zile. Și mai iubesc la fel de mult, cu aceeași intensitate, sclipirea din ochii copilului meu, bucuria pe care mi-o oferă în fiecare secundă. Este tot iubire și oare cum aș putea să recompensez toate aceste bucurii într-o singură zi? Să aștept data de 14 februarie în fiecare an? Iubirea e un motiv universal. Nu contează data. Iubirea e în fiecare dintre noi, trebuie doar să știm când să o găsim în sclipirea unei stele, în simplul gest al unui desen făcut stângaci de copil pe o bucată de hârtie… Iubiți-vă mult!