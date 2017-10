Impotenţii

Impotenții

În acest moment, există două curente de opinie în ce privește situația orașului Constanța confruntat cu zăpada. Este penibila minciună promovată de câteva zile de autoritățile direct responsabile cu deszăpezirea, conform căreia orașul nu mai are demult nicio problemă, străzile sunt „la negru”, iar mijloacele de transport în comun circulă normal… destul de idiot și neinspirat să pretinzi așa ceva, în nasul celor care se chinuiesc zilele astea ca niște martiri, doar ca să ajungă la serviciu. Și este „zvonul colportat de persoane răuvoitoare” sau chiar de „nesimțiți”, cum îi numea ieri un director de regie, care n-au altă treabă decât să sune sau să scrie la tele-viziuni și la ziare ca să se plângă (aiurea, firește, fără nici un motiv real!) că își petrec ore întregi în stații sau în autobuze, înghesuiți ca sardelele, mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu ori că parcurg mulți kilometri pe jos când traficul este blocat sau pe traseele de unde RATC a retras mașinile… Că își rup picioarele pe trotuarele înzăpezite sau înghețate ori direct pe carosabil, acolo unde nu pot folosi trotuarul, că își distrug mașinile prin hârtoapele formate în gheața din mijlocul străzilor, asta dacă reușesc să le scoată de pe străzile laterale complet blocate, iar când se întorc nu găsesc vreun loc de parcare… Evident că oamenii au dreptate, fiind direct confruntați cu problemele orașului, iar, în mod logic, sursa tuturor acestor probleme este ineficiența operațiunii de deszăpezire, direct imputabilă firmei care se ocupă de asta. Este clar că „Polarisul” nu are capacitatea pentru operațiune, nici utilaje, nici specialiști, nici alte resurse. Mașinile de gunoi nu pot avea caracteristicile tehnice necesare pentru a dezlipi zăpada consolidată pe asfalt; dacă le lipești o cupă în față, nu le faci utilaje specializate, cum sunt acelea deținute de Drumuri și Poduri, spre exemplu. De-aia le vedem defilând pe străzi cu cupele ridicate, n-ar avea nici un efect dacă le-ar târî pe jos. Și defilează pe banii noștri, angajați de Primărie conform contractului, minimum 150 lei pe oră, așa cum am anunțat în ziarul de ieri. Acționarul de la „Polaris”, deputatul Eduard Martin, ajuns celebru pentru agilitatea lui de a vota la mai multe mâini, ne scoate ochii, zilele astea, cu grija față de asfaltul constănțean, pe care nu acceptă să-l atace nici cu un fir de sare. Iar dacă sare nu e, nimic nu e pentru Edi Martin, chiar dacă s-au inventat substanțe alternative, necorozive. Cu toate aerele lui de specialist în deszăpezire, se făcea că plouă (când, de fapt, ningea…). Am dat o căutare pe Google și-l pot informa pe specialist că, iată, există! Doar un exemplu: Ecoroute, un produs pentru topirea gheții și zăpezii, a cărui descriere este „amestec lichid necoroziv de substanțe cu punct de congelare coborât”. Și am convingerea că domnia sa, aflat în grupul select al deszăpezitorilor de profesie, ar avea acces la informații complete privitoare la produsele accesibile pentru topire. Doar că acestea costă și ar presupune scurgerea unui procent din banii pe care-i ia de la Primărie doar defilând… Trebuie să spunem și că defilarea asta pentru a nu deszăpezi înseamnă creșterea mormanelor de gunoi, deci lipsa unui serviciu pe care „Polarisul” are monopol de ani de zile în Constanța și pentru care plătim bani grei, an de an, chiar dacă nu este realizat la nivel european. Una peste alta, în urma penibilului de care s-a acoperit cuplul Gabi Stan - Edi Martin prin neputință, în urma informațiilor false emise către opinia publică pe căi dubioase, în urma piedicilor pe care constănțenii le-au resimțit în a-și exprima opiniile liber și în urma răspunsului necorespunzător la reclamațiile lor, putem concluziona că grupul aflat la conducerea orașului are mari probleme de imagine. Iarna nu-i priește deloc… Acum sunt curioasă ce ne va spune înălțimea sa Radu când ne va onora cu prezența. Mă refer la uzuala conferință de presă în care ori va face haz de necaz, că-și permite, relaxat fiind, ori va ataca dur adversarul politic și presa, care nu urmăresc decât să-l înfunde pe el, Mazăre, Stan & compania fiind doar pretexte. Am profitat de absența lui și de condițiile meteorologice ca să-l persecutăm din nou, săracul… Apoi, mai avem de văzut și ce va inventa ca să minimalizeze efectele electorale ale înzăpezirii: alte pomeni, alte cluburi de pensionari, nu-l bănuiesc de lipsă de imaginație… Doar are un buget la dispoziție, nu-i așa?