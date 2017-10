Ilegalist fără voie

Recent, am participat la o ședință a administratorilor de asociații de proprietari și reprezentanților RADET Constanța. Întâlnirea a avut loc în sala de spectacole a Casei de Cultură. Deși nu mă așteptam, distracția a fost pe măsură. În timp ce șeful cel mare al Uniunii Asociațiilor de Proprietari îi tot sfătuia pe administratori să nu-și dea acceptul în cazul persoanelor care doresc să se debranșeze de la sistemul centralizat de termoficare, unul dintre directorii RADET-ului amenința, sus și tare, că cei care nu vor plăti facturile pentru căldură vor fi debranșați! Am constatat astfel că, în ultimii ani, unele legi sunt date, parcă, în dispreț pentru cei care chiar vor să le respecte. Așa stă treaba și cu debranșarea asta. În cazul unei persoane corecte care, poate, după o analiză sumară a bugetului a ajuns la concluzia că are alte priorități și dorește de bună-voie și nesilită de nimeni să se debranșeze, ea este nevoită să se dea bine pe lângă aproape toți vecinii din stânga, din dreapta, de sus și de jos, pentru a le obține acceptul. Chiar și așa, ultimul cuvânt îl are administratorul. Dacă îl prinzi în toane bune, s-ar putea să-și dea semnătura și te poți debranșa fără probleme. Dacă nu, rămâi conectat la acest sistem, până ce moartea vă va despărți, obligat să plătești ceva de care ai stabilit că nu ai nevoie. Într-o astfel de situație, nu există decât o variantă pentru a obține ceea ce ai încercat pe cale legală și nu ai reușit. Să devii rău platnic. Nu cotizezi la RADET și atunci vin băieții, nechemați de nimeni, și te debranșează fără să mai ai nevoie de niciun document. Drept urmare, a fi cetățean corect într-o țară în care chiar și demnitarii ajung să se vândă ieftin, pe doi - trei caltaboși și-o pălincă, este deja o utopie. Cu alte cuvinte, peștele care înoată împotriva curentului moare electrocutat.Recent, am participat la o ședință a administratorilor de asociații de proprietari și reprezentanților RADET Constanța. Întâlnirea a avut loc în sala de spectacole a Casei de Cultură. Deși nu mă așteptam, distracția a fost pe măsură. În timp ce șeful cel mare al Uniunii Asociațiilor de Proprietari îi tot sfătuia pe administratori să nu-și dea acceptul în cazul persoanelor care doresc să se debranșeze de la sistemul centralizat de termoficare, unul dintre directorii RADET-ului amenința, sus și tare, că cei care nu vor plăti facturile pentru căldură vor fi debranșați! Am constatat astfel că, în ultimii ani, unele legi sunt date, parcă, în dispreț pentru cei care chiar vor să le respecte. Așa stă treaba și cu debranșarea asta. În cazul unei persoane corecte care, poate, după o analiză sumară a bugetului a ajuns la concluzia că are alte priorități și dorește de bună-voie și nesilită de nimeni să se debranșeze, ea este nevoită să se dea bine pe lângă aproape toți vecinii din stânga, din dreapta, de sus și de jos, pentru a le obține acceptul. Chiar și așa, ultimul cuvânt îl are administratorul. Dacă îl prinzi în toane bune, s-ar putea să-și dea semnătura și te poți debranșa fără probleme. Dacă nu, rămâi conectat la acest sistem, până ce moartea vă va despărți, obligat să plătești ceva de care ai stabilit că nu ai nevoie. Într-o astfel de situație, nu există decât o variantă pentru a obține ceea ce ai încercat pe cale legală și nu ai reușit. Să devii rău platnic. Nu cotizezi la RADET și atunci vin băieții, nechemați de nimeni, și te debranșează fără să mai ai nevoie de niciun document. Drept urmare, a fi cetățean corect într-o țară în care chiar și demnitarii ajung să se vândă ieftin, pe doi - trei caltaboși și-o pălincă, este deja o utopie. Cu alte cuvinte, peștele care înoată împotriva curentului moare electrocutat.